Kylie Jenner montre son ventre serré dans juste des sous-vêtements et un débardeur transparent après avoir accueilli son bébé

KYLIE Jenner a affiché son ventre serré dans juste un sous-vêtement et un débardeur transparent dans de nouvelles photos.

La star de Hulu a continuellement montré sa mère à la suite de la naissance de son deuxième fils plus tôt cette année.

Instagram @kyliejenner

Kylie Jenner a montré son ventre serré juste en sous-vêtements et un débardeur transparent sur Instagram[/caption]

Instagram/Kylie Jenner

La star de télé-réalité a continué à montrer sa mère après avoir accueilli son deuxième enfant[/caption]

Instagram/@kyliejenner

Elle a également partagé de nombreuses photos dans son bikini[/caption]

Kylie, 25 ans, a fait étalage de son corps post-partum dans une publication Instagram Story vendredi.

L’ancien de L’incroyable famille Kardashian portait une chemise blanche sans manches en coton côtelé sous une veste en cuir noire.

Pour les bas, le magnat du maquillage a enfilé un boxer blanc assorti et a accessoirisé l’ensemble de la tenue avec une pochette éclair ornée de bijoux.

Kylie a tagué la marque de sacs à main Judith Leiber Couture, avec qui elle a collaboré pour créer le “sac à main fantaisie en laiton recouvert de cristal” de près de 5 000 $.

Comme si elle répondait aux spéculations des fans, dans un autre article d’InstaStory, Kylie a de nouveau montré le sac, mais cette fois-ci sous-titré la photo “Judithleiberny collab alert. Inspiré par ma fille.

Les fans de Kardashian ont récemment été convaincus que la fondatrice de Kylie Cosmetics avait finalement révélé le nom de son bébé huit mois après sa naissance.

La dernière collaboration de la star fait penser aux fans qu’elle a fait allusion au surnom de la petite avec le design.

Les dames Kardashian-Jenner se sont récemment associées à la créatrice de luxe Judith Leiber pour créer leurs propres sacs à main signature.





Lundi, la page Instagram officielle de la société a partagé les créations uniques de la célèbre famille qui ont été triées sur le volet et dédicacées par les stars de la télévision.

Chaque sac à main a une signification particulière pour le clan, avec le sac sur le thème du Père Noël de la mère de Kylie, Kris Jenner, faisant référence à son amour pour Noël.

Le frère aîné, Kourtney, 43 ans, a opté pour un thème de sushi, tandis que Kim, 42 ans, et Khloe, 38 ans, ont opté pour un extraterrestre et un pot d’or, et Kendall, 26 ans, a choisi un chien Doberman.

Alors que les fans pouvaient faire le lien entre les dames et leurs créations choisies, le sac à main en forme d’éclair argenté de Kylie avait amené les fans à se demander s’il signifiait le nom de son fils.

Une personne a posé la théorie dans un fil de discussion en ligne, écrivant: “Peut-être que le nouveau nom du bébé FKA Wolf est Bolt ou Lightning.”

Un autre a fait écho à la pensée: “Bolt est une bonne supposition!”

PIÈGE À SOIF

Kylie a initialement téléchargé des photos d’elle-même portant la combinaison veste en cuir et sous-vêtements sur Instagram lundi.

La star des Kardashian a pointé la caméra en contre-plongée alors qu’elle affichait son ventre nu.

Après s’être penchée pour un autre cliché, Kylie s’est léché la lèvre supérieure en prenant le selfie miroir.

Les fans ont affirmé que Kylie avait téléchargé des instantanés sexy d’elle-même en raison de la rumeur de rupture avec son petit ami Travis Scott, 31 ans.

Les adeptes ont émis l’hypothèse que le couple aurait pu se séparer en raison des récentes allégations de tricherie.

Selon la rumeur, la maîtresse du rappeur, Rojean Kar, a partagé un court extrait d’un tournage de clip vidéo sur son Instagram.

Les images du tournage vidéo comprenaient le hitmaker Utopia.

Les fans se sont demandé ce que les deux faisaient ensemble dans la même pièce.

“UNE PERSONNE NON INVITÉE”

En réponse, Travis a abordé la situation sur son propre compte Instagram.

Il a déclaré : « Une personne non invitée prenait des photos de ce qui était censé être un plateau fermé pendant que je réalisais une vidéo.

« Je ne connais pas cette personne. Je n’ai jamais été avec cette personne.

La femme d’affaires Courtney Couch est venue à sa défense et a affirmé qu’elle était sur le plateau avec la star du rap toute la journée.

Courtney a affirmé: « Cette dame est délirante.

“De plus, elle n’était pas là avec lui. Il ne baise pas avec elle en aucune façon. Rien d’autre à voir ici.

Après le refus de Travis, Rojean a qualifié le petit papa de Kylie de menteur.

Elle a allégué : « Dire que tu ne me connais pas et que tu n’as jamais été avec moi alors que tu as définitivement été avec moi alors que tout le monde t’a vu avec moi alors que j’ai des photos et des vidéos de toi avec moi ? Allez. Allez, monsieur.

Le mannequin a accusé Travis d’avoir trompé la mère de ses enfants et a déclamé: “Tu trompes cette salope comme chaque nuit f ** king, toute la ville f ** king le voit.”

Instagram/Kylie Jenner

Kylie Jenner a posé dans le sous-vêtement blanc transparent et le haut court plus tôt cette semaine alors que les fans spéculaient sur le fait qu’elle et son petit ami Travis Scott soient toujours ensemble ou non.[/caption]

La Méga Agence

Kylie et Travis partagent deux enfants[/caption]