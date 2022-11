Kylie Jenner montre son énorme sapin de Noël – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TheRealSPW / MEGA

Kylie Jenner se sent festif ! Le magnat du maquillage, 25 ans, n’a pas attendu longtemps après Thanksgiving pour lancer la saison de Noël. Elle a commencé à décorer sa maison en montrant son gigantesque sapin de Noël dans une vidéo Instagram du dimanche 27 novembre, que vous pouvez voir ici sur sa page et ci-dessous à partir d’un compte de fan. Rendant le clip encore plus amusant, elle a soutenu la vidéo avec Michael Bublé interprétation de “Ça commence à ressembler beaucoup à Noël”.

L’arbre de la star de télé-réalité était vraiment un spectacle à voir. Atteignant le plafond du deuxième étage de la grande entrée, le sapin semblait mesurer au moins 20 pieds de haut. Avec autant d’arbres à décorer, Kylie s’est assurée d’avoir une équipe sous la main pour tout assembler.

Tout d’abord, les lumières se sont allumées, faisant scintiller tout ce qui se trouvait dans le foyer géant. Ensuite, ils ont plongé dans une poubelle des décorations de Noël de la star de télé-réalité. La collection colorée de Kylie dégageait une sensation classique, avec des pères Noël en verre soufflé à la bouche, des bonhommes de neige et des biscuits au pain d’épice.

Une fois les boules montées, la magie de Noël était imparable. Quand il était temps pour la fille de la star Stormi Webster4 et nièce Vrai Thompson, également 4, pour vérifier l’arbre, ils étaient en admiration totale. Enveloppant la vidéo avec un bang, elle s’est déroulée pour révéler l’arbre imposant dans toute sa splendeur. “C’est la saison”, a écrit Kylie dans la légende.

Les gens étaient tout au sujet du décor dans la section des commentaires. Un fan a commenté: «Ça donne le Rockefeller Center», faisant référence au spectacle de vacances emblématique de New York.

Sœur Kourtney Kardashian a également commenté, disant à Kylie “Ça commence à ressembler beaucoup à Noël”, avec un emoji d’arbre festif. Chez Khloé Kardashian meilleur ami de longue date Malika Haqq n’a pas pu s’empêcher de s’extasier sur l’arbre en disant à Kylie : “Tellement beau.”

Kylie a déclaré son amour pour les vacances dans un 2019 Youtube vlog, disant à ses abonnés: “J’aime juste comme le petit Noël traditionnel [decorations].” Elle a également donné aux fans un conseil de pro sur le shopping. “J’ai obtenu la plupart de mes affaires de Target”, a révélé la plus jeune sœur Kardashian-Jenner. “J’adore ça parce que je voulais que Stormi vive ce que j’avais l’habitude de vivre en grandissant, et tous les souvenirs incroyables que j’ai”, a-t-elle poursuivi, un clin d’œil au zèle bien connu de maman Kris Jenner pour les vacances.