Kylie Jenner montre ses vrais cheveux sans perruques ni extensions alors qu’elle va sans pantalon dans un body blanc et un manteau à Paris

KYLIE Jenner a abandonné ses perruques et ses extensions et est arrivée en sous-vêtements à un défilé de mode à Paris.

Son ensemble extrêmement sobre était à l’opposé de ce que la star de télé-réalité a porté pendant la fashion week parisienne.

La Méga Agence

Kylie Jenner fait tourner les têtes avec son look casual[/caption]

La Méga Agence

La star de télé-réalité a abandonné ses extensions et son maquillage épais pour juste une combinaison blanche et un pardessus[/caption]

Kylie, 25 ans, est arrivée au défilé Loewes de la collection printemps/été vêtue d’un simple débardeur blanc avec une ceinture basse scintillante.

La star de Hulu l’a associé à des bas noirs transparents et à de modestes chaussures noires.

Elle a également enfilé un manteau de laine gris surdimensionné.

Kylie a abandonné ses extensions de cheveux longs habituelles pour son bob désordonné et son maquillage naturel.

Le look décontracté était un virage à gauche par rapport à ce que portait Kylie lors de spectacles et de sorties à Paris.

La star des Kardashian a enfilé une robe longue blanche moulante pour assister au défilé de mode Acne.

La robe moulante épousait toutes ses courbes et avait des ailes en forme de cape qui tombaient de ses épaules.

Kylie a également été séduite alors qu’elle et sa meilleure amie Anastasia “Stassie” Karanikolaou se dirigeaient vers le défilé Balmain Runway mercredi soir.





Le magnat du maquillage portait une robe blanche à fils qui ressemblait à quelque chose dans laquelle on pourrait mettre une plante pour accrocher à l’extérieur.

La tenue plongeante coupe bien en dessous de sa poitrine, juste au-dessus du haut de son ventre, révélant son décolleté.

Toute la tenue semblait transparente et Kylie risquait un dysfonctionnement de sa garde-robe à chaque pas.

Lors d’une autre sortie, Kylie portait une robe en velours plongeante fabriquée par Schiaparelli et un tour de cou surdimensionné avec une breloque en forme de cœur noir.

C’était une tenue, cependant, qui a convaincu les fans que Kylie a récemment subi une augmentation mammaire.

‘TELLEMENT ÉVIDENT’

La star de la télévision a montré un décolleté généreux dans une robe nude et rouge plongeante NSFW.

La maman de deux enfants a failli sortir de la robe, ce qui accentuait à la fois ses seins et ses fesses.

Kylie elle-même a partagé plusieurs photos d’elle arborant le look sexy.

Ses fans n’ont pas pu s’empêcher de souligner que son décolleté semblait plus large que d’habitude.

L’une d’elles a partagé les clichés sur Reddit et a écrit : « Elle doit avoir un deuxième boulot. Dernièrement, ce sont des ballons géants.

Une autre a accepté, ajoutant: “Je dis ça depuis qu’elle a eu le bébé, ils sont énormes. Elle a dû prendre un ascenseur ou quelque chose comme ça.

Un troisième a posté : “C’est tellement évident !”

Ce n’est pas la première fois qu’elle fait face à des rumeurs selon lesquelles elle passerait sous le bistouri pour des procédures de beauté.

En avril, les fans de Kylie ont affirmé qu’il semblait qu’elle était passée sous le couteau après avoir montré son décolleté lors d’une séance de maquillage aux gros seins avec sa sœur Kendall.

La star de télé-réalité n’a pas répondu aux rumeurs sur les seins, mais elle a admis qu’elle s’était fait remplir les lèvres par le passé.

Kylie a déclaré en 2015 qu’elle avait reçu des injections dans les lèvres à l’âge de 17 ans après avoir fait face à des insécurités concernant ses «petites lèvres» pendant des années.

Elle avait précédemment déclaré: “J’avais 15 ans et je n’étais pas sûre de mes lèvres.

“J’avais de très petites lèvres, et c’était, genre, l’un de mes premiers baisers, et un gars m’a dit : ‘Je ne pensais pas que tu embrasserais bien parce que tu as de si petites lèvres.’

La Fashion Week de Paris se poursuit jusqu’au 4 octobre, mais on ne sait pas combien de temps le patron de Kylie Cosmetics restera.

Le voyage intervient sept mois après qu’elle a donné naissance à son petit fils dont le nom est inconnu, avec le rappeur Travis Scott.

La Méga Agence

Le look atténué vient après quelques robes d’arrêt de spectacle à Paris[/caption]

Getty

La Méga Agence

Un ensemble avait des fans spéculant que la star de télé-réalité avait une augmentation mammaire[/caption]