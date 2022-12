Kylie Jenner montre ses lèvres rétrécies dans un nouveau claquement sensuel alors qu’elle sort presque du haut en cuir rose taille basse ceinturé

KYLIE Jenner a montré sa nouvelle taille de lèvres dans un clin d’œil sensuel alors qu’elle sort presque de sa tenue.

Dans une nouvelle publicité promotionnelle de Kylie Cosmetics que Kylie, 25 ans, a publiée sur la page Instagram de la marque, elle a fait ses débuts avec ses lèvres qui rétrécissent.

Kylie Jenner montre la silhouette de Hourglass dans la nouvelle campagne de Kylie Cosmetics[/caption]

La star de Hulu a riposté aux fans qui ont ombragé ses lèvres sur TikTok en faisant ses débuts avec de plus grands[/caption]

La fondatrice de Kylie Cosmetics portait un haut en cuir rose bubble-gum décolleté avec une jupe crayon assortie, un maquillage rose pêche et des cheveux noirs fluides superposés dans le post.

La photo promotionnelle de Kylie sur Instagram était standard, à l’exception du fait qu’elle avait des lèvres bien plus petites.

Les lèvres de la star de Hulu ont diminué ces derniers temps, et cela se voit sur la nouvelle publication sur les réseaux sociaux de Kylie Cosmetics.

On dirait que les lèvres épaisses sont sorties et que les lèvres fines sont à la mode pour la jeune femme de 25 ans.

LES FANS SONT “OBSÉDÉS”

De nombreux fans ont loué les publicités Instagram de Kylie et ont célébré le nouveau lancement de la marque de cosmétiques.

« Superbe campagne comme toujours. J’adore les nouveaux velours !”, a écrit un fan, un autre a ajouté : “J’adore les VELVETS ! TELLEMENT EXCITÉ POUR CE NOUVEAU LANCEMENT.

D’autres fans viennent de célébrer Kylie pour le combo de rouge à lèvres qu’elle portait sur la photo.

« Obsédée par ce combo maquillage et lèvres. Tellement magnifique », a fait l’éloge d’un fan.





Alors que de nombreux fans ont jailli sur la prochaine ligne de lèvres de Kylie, très peu ont réellement commenté sa taille de lèvre évidemment réduite.

LES NOUVELLES LÈVRES DE KYLIE

La semaine dernière, la mère de deux enfants a révélé ses petites lèvres et ses cheveux naturels dans de rares photos inédites prises lors d’une virée shopping.

La star a été vue à West Hollywood, en Californie, avec un ami.

Les photos montraient la star arborant un look décontracté, qui comprenait une veste en similicuir noir et des lunettes de soleil, qui étaient sur sa tête alors qu’elle parcourait les étagères.

La moue gonflée emblématique de la magnat de Kylie Cosmetics semblait nettement plus petite dans les clichés non édités et ses cheveux – généralement coiffés à la perfection – pendaient avec désinvolture autour de ses épaules.

Elle a souri à un moment donné en discutant avec l’homme avec qui se trouvait dans le magasin.

Depuis que l’icône du kit pour les lèvres a été vue sur des photos avec des lèvres minimisées, les fans l’ont comblée de compliments.

En juin, Kylie a posté une photo entièrement naturelle d’elle-même posant avec sa fille Stormi, quatre ans, sur Instagram.

La star semblait ne pas avoir de maquillage et des mèches sombres attachées en un chignon bas.

Les lèvres de Kylie semblaient nettement moins charnues et les fans l’ont remarqué.

“Ses lèvres sont à leur meilleur à cette taille”, a écrit un fan en commentant la taille réduite de ses lèvres.

D’autres fans viennent de célébrer l’ancien E! star du réseau pour avoir montré sa beauté naturelle.

“Kylie est adorable sans maquillage/avec peu de maquillage”, a commenté une personne.

“Je suis toujours là pour les looks ‘naturels/sans maquillage’. Elle a certainement du maquillage, mais son look ici est bien meilleur que n’importe lequel de ses looks glamour imo », a ajouté un autre fan.

Kylie montre ses courbes dans une robe blanche[/caption]

La jeune femme de 25 ans embrasse son bébé papa Travis Scott dans un selfie de couple[/caption]

Toute la famille Jenner-Scott se pose en anges en tout blanc[/caption]