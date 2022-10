Kylie Jenner montre ses jambes dans une minijupe effleurant les cuisses et des bottes en cuir alors qu’elle rentre chez elle après une escapade à Paris

KYLIE Jenner a affiché ses jambes, berçant une tenue entièrement noire avec une mini-jupe courte alors qu’elle rentrait chez elle après la Fashion Week de Paris.

La star de télé-réalité a récemment fait un voyage dans la capitale française, où elle a servi un assortiment de looks à couper le souffle.

Instagram/Kylie Jenner

Kylie Jenner portait une mini jupe chic et des bottes en cuir pour sa dernière tenue à Paris[/caption]

Instagram/Kylie Jenner

Elle a posé aux côtés de sa maquilleuse Ariel et de son coiffeur Jesus Guerrero[/caption]

Publiant sur Instagram le lundi 3 octobre, Kylie a dit à ses 370 millions de followers : “A la prochaine fois Paris.”

Elle a montré sa tenue pour rentrer chez elle, qui consistait en un sweat à capuche en cuir noir, une mini-jupe noire ultra-courte et des bottines assorties à talons énormes.

La patronne de Kylie Cosmetics accessoirisée d’un sac Hermés Birkin en crocodile blanc.

Elle a posé dans sa chambre d’hôtel aux côtés de sa maquilleuse Ariel et de son coiffeur Jesus Guerrero, et a également partagé des clichés candides pris sur la piste de l’aéroport à Paris.

Bien que Kylie n’ait foulé aucun podium à PFW, elle a transformé les rues de la Ville Lumière en son propre défilé de mode personnel.

La reine des médias sociaux a affiché une vaste gamme de tenues scandaleuses qui ont divisé les fans.

Dimanche, la star de Hulu portait un look futuriste signé Balenciaga pour assister au défilé du créateur.

Elle a été photographiée dans une robe rose vif floue que certains fans ont comparée à un personnage de Sesame Street.





OUAH, MAMAN

La maman de deux enfants a également montré ses courbes dans une longue robe blanche d’Acne.

La pièce moulante traînait le long du sol, et elle portait le look à la fois sur le tapis rouge et dans sa chambre d’hôtel pour une série de clichés sensuels.

Cependant, certains fans ont été distraits après avoir remarqué une bouteille de vinaigrette ranch et une bouteille de Pedialyte sur son chariot de bar en arrière-plan des photos de l’hôtel.

COUPS SŒURS

Kylie n’était pas le seul membre de sa célèbre famille à assister à la Fashion Week de Paris, Khloe Kardashian ayant également fait le déplacement.

Les deux ont posé dans des tenues Balenciaga noires coordonnées alors qu’ils laissaient tomber leurs cheveux à l’afterparty du créateur.

Le couple a fait des shots de tequila dans la voiture avant de prendre une série de poses provocantes lors de la célébration.

En savoir plus sur le soleil américain ‘UN DRAP HOUSSE’ Les fans se moquent de la nouvelle robe de Kylie et la comparent à la tristement célèbre tenue Met Gala de Kim

Kylie n’a pas emmené sa fille de quatre ans, Stormi, pour le voyage, ni son fils de huit mois, dont le nom est encore inconnu.

Le bébé papa Travis Scott, connu pour ses collaborations avec plusieurs marques de mode, n’est pas non plus venu à Paris cette fois-ci.

Instagram/Kylie Jenner

Kylie a laissé les fans divisés avec ses looks accrocheurs à Paris[/caption]

Instagram/@kyliejenner

Elle a fait de la capitale française sa piste personnelle[/caption]

Getty

Kylie a assisté à cette semaine de la mode sans son bébé papa Travis Scott[/caption]