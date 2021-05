Kylie Jenner montre ses gros seins latéraux dans une robe nue presque transparente après une réunion de famille avec le bébé papa Travis Scott

KYLIE Jenner a fait étalage de sa silhouette sinueuse dans une robe presque transparente pendant les vacances de voyage de sa fille après avoir retrouvé son ex et son bébé papa Travis Scott.

le L’incroyable Famille KardashianLa star et son ex ont emmené leur fille Stormi, trois ans, à Disneyland mardi.

Kylie Jenner était magnifique dans une robe presque transparente[/caption]

Kylie, 23 ans, avait l’air exceptionnelle sur une nouvelle photo tout en portant une robe en crochet blanche qui épousait sa silhouette sinueuse alors qu’elle profitait de la plage pendant les vacances de ses filles ce week-end.

La star de télé-réalité a montré ses gros seins latéraux dans sa tenue en lançant un regard fumant à la caméra.

La personnalité de la télévision est récemment revenue d’un voyage tropical entre amis alors qu’elle célébrait l’anniversaire d’Yris Palmer.

Après avoir atterri à Los Angeles, Kylie n’a pas mis fin aux aventures car elle prévoyait un journée magique à Disneyland avec Travis et Stormi.

Elle et Travis ont emmené Stormi à Disneyland[/caption]

Le tout-petit a apprécié les manèges pour enfants au parc[/caption]

Les coparents semblaient ravis alors qu’ils faisaient des souvenirs avec leur enfant en bas âge, qui portait un masque rose lors des manèges pour enfants.

Travis, 29 ans, ont partagé quelques photos de leur journée sur Instagram, car Stormi et lui portaient tous deux des tenues similaires dans des couleurs neutres.

Le trio n’était pas seul pour l’excursion, car Rob KardashianLa fille de Dream s’est également jointe à l ‘amusement.

Parallèlement à une série de photos des parcs à thème, Kylie a admis que «les mains étaient pleines» pour la journée.

Kylie avait les « mains pleines » pour la journée[/caption]

Elle et Stormi ont fait le célèbre tour de tasse de thé[/caption]

La sortie a soulevé des sourcils pour les fans qui pensaient que le magnat du maquillage et le rappeur auraient pu raviver leur relation.

« Kylie Jenner et Travis Scott sont si chauds ensemble », a jailli l’un d’eux, tandis qu’un second a ajouté: « Travis et Kylie sont de retour ensemble. »

«Pls le fait que travis, kylie et stormi soit à disneyland rn», a noté un autre.

Kylie et Travis ont mis fin à leur relation amoureuse en 2019, bien qu’ils soient restés amis proches et coparents.

Kylie et Travis sont restés amis malgré leur rupture[/caption]

Elle a assisté à sa fête d’anniversaire à Miami[/caption]

Le modèle Instagram a même fait une apparition chez le musicien Célébration d’anniversaire de Miami, alors qu’elle volait à bord de son jet privé pour l’occasion.

La mère d’un enfant avait l’air incroyable en Floride tout en portant un robe moulante à motif avec une découpe dans le bas du dos.

Kylie avait un visage plein de glamour et portait ses cheveux en longues vagues noires dans son dos alors qu’elle faisait la fête avec son bébé papa et dansait dans la scène du club de Miami.

La fondatrice de Kylie Cosmetics a également fait bon usage de son avion privé pour le récent voyage de sa fille, alors qu’elle emmenait ses amis sur le 72 M $ jet rose pour le week-end.

Kylie était magnifique dans son look de Miami[/caption]

Elle et Travis ont dansé au club[/caption]

Les dames ont bu du champagne, des cocktails et des coups de feu alors qu’ils se trouvaient à des milliers de kilomètres dans les airs, alors qu’ils se rendaient dans un endroit éloigné.

Après son arrivée, Kylie n’a pas perdu de temps avant de commencer à publier des photos de bikini piège à soif dans une série de maillots de bain révélateurs.

La jeune maman étourdi dans un costume argenté irisé comme elle a émergé des eaux cristallines.

Le natif de Californie a montré son physique sinueux alors qu’elle retournait au bateau après son plongeon.

Kylie a montré sa silhouette pendant ses vacances[/caption]

Son décolleté s’est renversé sur son haut de bikini en or rose[/caption]

Dans une autre série de photos, Kylie a modelé un bikini nu avec de beaux détails de collier.

Elle a fait étalage de son ventre plat et de son corps tonique pour la caméra tout en profitant du soleil.





Bien qu’elle ait pris le week-end loin de la routine habituelle, la star de la télévision s’est assurée de rester productive dans l’oasis tropicale.

Selon TMZ, Kylie documents de marque déposée pour les marques Kylie Swim et Kylie Swim de Kylie Jenner pendant ses vacances de luxe.