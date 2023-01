Kylie Jenner montre sa vraie peau, y compris des taches de rousseur, dans un rare selfie non édité et sans maquillage avec sa fille Stormi, 4 ans

KYLIE Jenner a montré sa peau impeccable dans un rare selfie sans maquillage, avec sa fille Stormi.

La maman de deux enfants a posté le doux cliché sur sa page Instagram.

Kylie Jenner a posté une douce photo d'elle-même se blottissant contre sa fille Stormi, 4 ans

Kylie a passé la dernière semaine de 2022 à Aspen

Kylie, 25 ans, portait peu ou pas de maquillage dans son selfie, alors qu’elle blottissait sa fille de quatre ans.

La magnat du maquillage portait un sweat à capuche gris, enveloppant Stormi dans ses bras.

Seuls les yeux de Kylie ont été révélés, ainsi que certaines des taches de rousseur sur ses joues.

La star de télé-réalité a enfoui son nez dans la queue de cheval bouclée de sa jeune fille, pendant qu’elles se détendaient toutes les deux sur un canapé.

Le moment adorable survient alors que Kylie a partagé quelques clichés de son 2023 jusqu’à présent après avoir accueilli le Nouvel An à Aspen, Colorado.

TEMPÊTE DE NEIGE

Dans une vidéo TikTok publiée le jour du Nouvel An, la star de la télé-réalité a donné à ses 51,4 millions de followers un aperçu de son environnement.

La vue digne d’une carte postale comportait un ruisseau calme, beaucoup de neige et des arbres sans fin.

À un moment donné, on voit Kylie marcher péniblement dans la neige épaisse avec Stormi.

La paire portait des doudounes et des chapeaux noirs brillants assortis alors qu’ils se dirigeaient vers ce qui semblait être une somptueuse maison au milieu de nulle part.

Le clip de 38 secondes passe ensuite à Kylie et Stormi profitant d’un tube alors qu’ils sont assis ensemble dans un anneau en caoutchouc et glissent sur la colline en riant.

Les fans de Kylie ont été ravis de son aperçu de la façon dont elle passait la fin de l’année et n’ont pas pu résister à commenter la vidéo.

“kylie nous avons besoin de plus de vidéos ‘day in the life’ sur youtube !!” une personne a dit.

Un autre a écrit : “c’est magnifique”, tandis qu’un troisième a ajouté : “D’accord, mais Stormi va se souvenir de ces jours avec sa maman pour toujours.”

Cependant, sur Reddit, les gens étaient plus intéressés par l’endroit où se trouvait le petit garçon de Kylie.

Kylie et son petit ami Travis Scott ont accueilli leur fils en février, mais n’ont pas encore montré son visage sur les réseaux sociaux ni confirmé son nom.

Lorsqu’un fan a repartagé la vidéo TikTok sur un forum populaire de Kardashians, quelqu’un a commenté: «Au hasard, mais je me demande où est l’autre bébé pendant des TikTok comme ceux-ci. C’est Ariel avec eux ? Je me demande s’il tient FKA Wolf pendant le tournage en même temps lol.

ROMPRE?

Pendant ce temps, les fans ont également émis l’hypothèse que Kylie et Travis pourraient avoir rompu.

Travis, 31 ans, a été visiblement absent du contenu des médias sociaux de Kylie à Noël et au Nouvel An – et cela a amené certaines personnes à croire que tout était peut-être fini entre le couple.

Il n’a pas non plus été vu dans le contenu publié lors de la soirée épique du réveillon de Noël de Kourtney Kardashian, où Kylie et Stormi se sont habillées dans de superbes robes de créateurs.

Les fans se sont rendus sur Reddit ces derniers jours pour spéculer sur le statut de la relation de Kylie, avec une personne demandant: “Le récent voyage de Kylies à Aspen aurait-il pu être une escapade de rupture / chagrin?”

Ils ont posté une vidéo TikTok qui prétend que Travis a abandonné Justin Bieber et tous les amis de Kylie qu’elle était à Aspen pour le réveillon du Nouvel An.

Travis a commencé à sortir avec Kylie en avril 2017 et en février 2018, elle a donné naissance à leur fille Stormi.

Cependant, ils ont rompu en septembre 2019, mais ont été mis en quarantaine ensemble pendant la pandémie de COVID-19 pour le bien de leur fille et ont fini par raviver leur relation.

Le 7 septembre 2021, après des semaines de spéculations, Kylie a révélé qu’elle et Travis attendaient leur deuxième enfant et que leur fils est né en février 2022.

Kylie et le rappeur Travis Scott n'ont pas été photographiés ensemble depuis des mois

Travis a également sauté sur le grand bash de Noël de Kardashian