Kylie Jenner montre la chair et expose le ventre dans une robe découpée audacieuse alors qu’elle fait la fête avec Kim et Khloe à Miami

KYLIE Jenner a été aperçue à Miami vêtue d’une robe très audacieuse.

Kylie, 25 ans, a affiché son physique élancé en arrivant à la soirée Art Basel de Loren Ridiinger, à laquelle assistaient également ses sœurs aînées Kim et Khloé Kardashian.

Kylie Jenner photographiée à Miami vendredi soir portant une robe très audacieuse[/caption]

La mère de deux enfants a fait étalage de son physique élancé dans le LBD lorsqu’elle est arrivée à la soirée Art Basel de Loren Ridiinger[/caption]

La maman de deux enfants portait une mini-robe étriquée qui comportait un haut à dos nu et des détails croisés sur sa poitrine.

Le minuscule vêtement de Kylie a été lacéré à la marine, permettant à son ventre d’être pleinement exposé alors qu’elle se dirigeait de son véhicule vers la fête.

La star de télé-réalité a associé la petite robe à une paire de talons noirs à lanières et à une veste en cuir noire surdimensionnée.

Elle a accessoirisé son look avec des lunettes de soleil foncées et un petit sac à main noir alors qu’elle profitait d’une soirée sans enfants.

Kim, 42 ans, et Khloé, 38 ans, ont gardé leurs jambes cachées en arrivant à la fête portant respectivement un pantalon en cuir et un pantalon de camouflage.

Kim, maman de quatre enfants, a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe dans la tenue qu’elle avait choisie alors qu’elle était sans soutien-gorge sous son petit haut court noir.

La star de la télé-réalité n’avait peut-être pas prévu que ses seins nus seraient exposés à cause du flash de l’appareil photo.

Grâce à la matière fine de son minuscule vêtement, les spectateurs pouvaient voir les mamelons de Kim alors que son garde du corps l’escortait de la voiture à la fête.

La fondatrice de Skims a complété son look avec une paire de lunettes de soleil noires et un collier personnalisé en or ainsi que sa nouvelle coiffure couleur miel.

Alors qu’elle se pavanait à l’intérieur dans ses bottes noires à talons pointus, Kim a jeté un coup d’œil à son téléphone portable et a gardé un visage sérieux bien que ce soit vendredi soir.

Elle a été suivie de près par sa sœur cadette Khloé, qui a également choisi de porter un haut noir étriqué qu’elle a associé à une paire de pantalons de camouflage verts.

La maman de deux enfants a également laissé son soutien-gorge à la maison et arborait un décolleté sérieux alors qu’elle entrait dans la fête en tenant un petit sac à main argenté scintillant.

Khloé a complété son look avec des talons noirs à bout ouvert, un gros collier en argent et des lunettes de soleil foncées – pas trop différentes de celles de Kim.

Elle était accompagnée de son bon ami Jonathan Cheban, qui était dans une tenue entièrement bleue.

Kim et Khloé traînent à Miami, en Floride, depuis quelques jours – la sœur aînée exhibant son ventre à chaque occasion.

Les sœurs aînées de Kylie, Kim et Khloe Kardashian, ont été photographiées arrivant à la même fête avec Serena Williams[/caption]

Le fondateur de Kylie Cosmetics n’est pas étranger à flasher la chair dans des tenues noires sexy[/caption]

Kylie, maman de deux enfants, profitait d’une soirée sans être maman de ses deux jeunes enfants[/caption]