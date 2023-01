Kylie Jenner montre fièrement une vraie poitrine parsemée de taches de rousseur et de grains de beauté sur une photo non éditée pour un nouveau rouge à lèvres nude

KYLIE Jenner s’est tournée vers les réseaux sociaux pour montrer fièrement sa vraie poitrine qui a des pépites et des taupes sur une photo non éditée pour son rouge à lèvres nude.

Dans Kylie’s, 25 ans, dernière photo promotionnelle pour sa marque Kylie Cosmetics, ses taches de rousseur et ses grains de beauté sont très apparents dans son cliché non retouché.

Le cliché de la mère de deux enfants était une photo recadrée, ne montrant qu’un coin de son visage, une partie de sa poitrine et une épaule.

Sur la photo, la lèvre et la mâchoire de Kylie étaient présentes, à côté de son oreille qui tenait une boucle d’oreille en diamant étincelant et de ses doigts qui maintenaient le brillant à lèvres de la marque sur son épaule.

L’image promotionnelle de Kylie montrant sa peau naturelle avait du sens puisqu’elle faisait la publicité de la couleur des lèvres nude de sa société de maquillage.

Sa page Instagram Kylie Cosmetics qui a publié l’annonce sous-titrée : « Un autre jour, un autre nu » et a tagué la page personnelle de la jeune femme de 25 ans.

Il semble que la magnat de la beauté embrasse son naturel dans la nouvelle année.

La récente publicité de la plus jeune sœur Kardashian-Jenner pour sa société de cosmétiques survient après qu’elle a publié une photo d’elle-même avec un minimum de maquillage sur ses histoires Instagram fin décembre.

Pour la photo, Kylie a pris une vidéo de près de son visage apparemment nu, montrant sa peau éclatante qui n’était pas rehaussée de produits cosmétiques hautement pigmentés.

Son apparence rose a brillé à travers le court film puisqu’elle portait ce qui semblait être un fond de teint léger.





KYLIE MINIMALISTE

Chaque fois que l’alun de Keeping Up With The Kardashians est surpris en train d’être naturel, elle remue les fans, ce qui fait réagir certains sur Reddit.

Un fan sur Reddit a déclaré : « Chaque fois que je vois Kylie Jenner sans maquillage, elle ressemble un peu à Debbie », – Debbie Gallagher est le personnage de la série Showtime Shameless.

Debbie a été interprétée par l’acteur de 23 ans Emma Kenney pendant la série.

Un autre fan a révélé qu’ils pensaient qu’un maquillage minimal portant Kylie ressemblait plus à un “Sim des jeux Sims” qu’à Debbie (Emma).

REGARDANT

Mis à part la femme d’affaires qui s’est apparemment démaquillée en 2023, sa volonté de faire une publicité non éditée a probablement été déclenchée par sa sœur aînée Kourtney Kardashian, 43 ans.

Récemment, Kourtney s’est fièrement rendue sur les réseaux sociaux pour afficher ses vraies fesses et son ventre dans un haut court transparent et un bas de bikini pour sa publicité Lemme non éditée.

Même sa deuxième sœur aînée, Kim Kardashian, 42 ans, a une photo inédite d’elle au match de basket de sa fille North West, 9 ans, aux yeux du public.

Malheureusement avec Kim, les fans ont zoomé sur le bronzage de la star de télé-réalité tandis que d’autres ont été étonnés par sa mâchoire prononcée méconnaissable.

Un utilisateur sur un fil en ligne de Kardashian a écrit: “Ma fille, ce bronzage en spray est horrible.”

Un autre a convenu: «Kim avait l’habitude de tuer facilement dans les regards, maintenant elle a l’air horrible. Fille pourquoi ?”

“L’ère actuelle de Kim me stresse”, a ajouté une personne.

Un accusé : “L’implant ou le comblement de la mâchoire, je ne sais pas ce que c’est, doit partir !” comme l’a dit un autre, “La mâchoire est en train de me rejeter.”

