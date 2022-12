Kylie Jenner montre des courbes post-bébé dans une robe rose moulante en cuir dans une nouvelle publicité racée pour une ligne de cosmétiques

KYLIE Jenner a montré son incroyable corps post-bébé dans une nouvelle publicité racée pour sa ligne de cosmétiques.

Le magnat de la beauté étourdit dans une robe rose en cuir moulant faisant la promotion d’une nouvelle ligne de kit pour les lèvres.

Kylie Jenner montre sa silhouette de sablier dans la nouvelle campagne Kylie Cosmetics

Kylie a montré ses courbes dans une robe en cuir rose

La star de Kardashians, 25 ans, a enfilé une robe corsetée en cuir rose bubblegum avec un haut à licou à boucle.

Les longs cheveux ébouriffés de Kylie atteignent presque sa taille alors qu’elle donne à la caméra un regard sensuel.

La star de télé-réalité agrippe une boîte de son kit pour les lèvres, qui correspond à la couleur de ses ongles pointus.

La photo a été publiée sur la page Instagram de Kylie Cosmetics avec la légende : « Kits pour les lèvres en velours, à venir le 12 décembre », avec des émojis au cœur rose.

Les fans ont loué à quel point la star des Kardashians était “époustouflante” et “magnifique” sur la photo tandis que l’on remarquait sa petite taille.

“C’est moi ou Kylie est plus mince maintenant ? ! S’est-elle débarrassée de l’implant ? a interrogé un fan.

D’autres l’ont simplement félicitée en écrivant: “Omg cette robe lui va si bien.”

“La robe et les cheveux parfaits”, a écrit un autre.

Kylie a récemment montré ses courbes incroyables sur des photos sexy pour célébrer le septième anniversaire de Kylie Cosmetics.

DES COURBES DANGEREUSES À VENIR

La maman de deux enfants a été séduite par sa lingerie rouge plongeante tout en faisant la promotion de sa marque de beauté en un clin d’œil torride.

Kylie avait teint ses cheveux en rouge et les avait coiffés de boucles brillantes en un clin d’œil, et avait associé sa robe à des talons rouges.

La mère de deux enfants a posé sur le côté à côté d’énormes lettres rouges scintillantes épelant “KYLIE”.

Dans une autre image, la star de Hulu a secoué une robe en jean moulante et un sac Chanel en jean tout en posant devant des étagères empilées avec ses brillants à lèvres.

Dans la légende, Kylie a évoqué son succès avec Kylie Cosmetics depuis son lancement en 2015.

“7 ans de @kyliecosmetics !” la star de Hulu a écrit.

“Merci pour tout l’amour au fil des ans, cela n’aurait pas été possible sans le soutien de vous tous.

“Les meilleurs souvenirs! des pop-ups aux folles journées de vente qui me stresseraient haha, en passant par battre des records ensemble et créer des tendances.

“Kylie Cosmetics m’a permis de partager un morceau de ce que j’aime et je ne me suis jamais sentie plus proche de vous.”

“APPRIS DE KYLIE”

Kylie et sa sœur aînée Kourtney, 43 ans, ont affiché leurs courbes ensemble, presque seins nus sur une nouvelle photo sexy.

Sur la photo partagée sur les histoires Instagram de Kourtney, les Kar-Jenners ont posé dans des chemises blanches boutonnées avec les côtés pendant lâchement sur leurs épaules.

Les deux ont bercé le look des cheveux mouillés et le maquillage glamour tout en taquinant leur décolleté sous le haut.

Kourtney a encouragé les fans à cliquer sur le lien fourni, qui disait : “Les meilleurs conseils de beauté que Kourt a appris de Kylie.”

CORPS POSITIF

Kylie a partagé ses pensées positives sur le corps des Kardashian après avoir accouché pour la deuxième fois.

Dans la finale de la saison 2, elle a fait l’éloge de sa silhouette et a dit qu’elle aimait être « nue ».

La star de Hulu essayait une tenue pour les Billboard Music Awards, auxquels elle a assisté avec son bébé papa Travis Scott, 31 ans.

La magnat des cosmétiques portait une robe Balmain illusion “nue” qui épousait ses courbes emblématiques trois mois après la naissance de son bébé.

En essayant la tenue avec son équipe, Kylie a rejeté ses cheveux en arrière et a dit: “J’aime l’ambiance.”

Dans un confessionnal, elle a révélé qu’elle se sentait fière de son corps et avait hâte de le montrer sur le tapis rouge.

“Je suis toujours maman, mais ce sont les années où je suis censée être nue”, a-t-elle commencé.

“Avec mon a ** out, t ***** s out … f ** k yeah”, a ajouté la mère de deux enfants.

Kylie et Travis ont assisté aux Billboard Awards à Las Vegas en mai, trois mois après la naissance de leur fils, anciennement connu sous le nom de Wolf.

Le couple a amené sa fille Stormi, âgée de quatre ans, à l’événement.

Pendant ce temps, elle a récemment été félicitée par ses fans pour avoir partagé des photos pertinentes de son voyage post-partum sur les réseaux sociaux.

Dans les semaines qui ont suivi l’accouchement, elle a posté des clichés intimes montrant ses “vergetures” et son “excès de poids”.

Kylie a montré ses courbes post-bébé

Kourtney et Kylie ont récemment partagé une photo presque nue ensemble

Kylie et Travis Scott ont accueilli un petit garçon ensemble en février