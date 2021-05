Kylie Jenner montre des courbes dans une robe moulante alors qu’elle retrouve l’ex Travis Scott à Miami pour son anniversaire

KYLIE Jenner a fait étalage de ses courbes après le jet-set à Miami pour l’anniversaire de son ex et bébé papa Travis Scott.

L’ex-couple s’est séparé en 2019, bien qu’ils aient une bonne relation de coparentalité et restent des amis proches.

Kylie avait l'air incroyable à Miami ce week-end

Kylie, 23 ans, a partagé des clichés de sa soirée aventureuse à Miami alors qu’elle s’aventurait au club LIV pour l’anniversaire du rappeur.

La star de télé-réalité était magnifique dans un robe moulante à motif avec une découpe dans le bas du dos.

La maman d’un enfant a complété son look avec un mini sac rose et des sandales à lanières dorées alors qu’elle posait à l’extérieur de sa limousine.

Kylie portait ses cheveux en longues vagues sombres et affichait un visage glamour alors qu’elle profitait de sa soirée avec des amis.

Elle a montré ses courbes en dehors de sa limousine

Kylie a posé pour l'anniversaire de Travis

L'ex-couple a fait la fête à la discothèque LIV ensemble

Les coparents ont ri et ont apprécié leur soirée

Ils sont toujours amis malgré leur rupture

La personnalité de la télévision a également partagé des vidéos sur son histoire comme elle faisait la fête avec Travis au club avant sa performance.

Les ex ont dansé ensemble avant de regagner Los Angeles dans le jet privé du magnat du maquillage.

Kylie a également récemment célébré le style de famille d’anniversaire de Travis, en postant un jolie photo de son bébé papa câliner leur fille Stormi, trois ans.

Le duo père et fille était immergé dans une fosse à balles alors qu’ils se serraient et jouaient.

Kylie a également souhaité à Travis un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux

Les ex partagent leur fille Stormi, 3 ans

Travis est un père dévoué

La fondatrice de Kylie Cosmetics a également partagé une photo en noir et blanc des deux hurlant de manière ludique et un cliché souriant à l’extérieur de sa maison de Calabasas.

Les publications de Kylie ont confirmé sa relation étroite avec le rappeur bien qu’elle n’ait pas été ensemble de manière romantique.

D’autres Kardashians se sont joints aux souhaits d’anniversaire, notamment Khloe, Kim et Kris qui ont tous posté pour la star de Sicko Mode.

“Joyeux anniversaire @travisscott !!!!! Gang Gang pour la vie !!!!!! » Khloe a écrit sur les réseaux sociaux, ajoutant: «Je me souviens que j’ai pris cette photo et j’ai dit que je vais la sauvegarder et la publier le jour de votre anniversaire.

Kylie et Travis ont été liés pour la première fois à Coachella en 2017

Ils ont rompu en octobre 2019

«Et bien nous y voilà…. crier joyeux anniversaire au garçon d’anniversaire! PS… Personne ne parle de mes cheveux. Je suis tombé dans la piscine juste avant cette photo.

Kim a également ressenti l’amour en prenant les commentaires pour écrire: « Joyeux anniversaire Trav! »

Matriarche de la famille Kris Jenner a créé son propre message en écrivant: «Joyeux anniversaire @travisscott !!! J’espère que vous passerez une journée magique remplie d’amour.

«Tu es le papa le plus incroyable et j’adore te regarder avec Stormi. Merci pour toute la joie que vous apportez lorsque nous sommes tous ensemble! Quelle bénédiction!! Je t’aime beaucoup. Mama K. »

Des sources ont dit qu'ils étaient toujours amoureux

Le couple a récemment célébré l'anniversaire de Stormi

En février, un initié a révélé que Kylie et Travis étaient toujours amoureux, malgré leur décision de se séparer il y a deux ans.

«Kylie et Travis sont toujours follement amoureux. Vous pouvez dire à chaque fois qu’ils sont ensemble qu’il y a beaucoup d’amour là-bas. Leurs deux visages s’illuminent lorsqu’ils sont ensemble et tous les deux semblent très heureux.

La source a expliqué que le couple était «des co-parents incroyables» pour Stormi et qu’ils avaient créé une «grande routine».





Malgré leur week-end intime à Miami, ils restent séparés alors qu’un autre initié a divulgué: «Kylie et Travis passent beaucoup de temps avec Stormi en tant que famille et n’excluent pas de se remettre ensemble. Ils ne font pas pression sur la relation pour le moment.

Cependant, aucune personne ne voit quelqu’un d’autre «pour le moment», ce qui signifie qu’une réconciliation pourrait être dans leur avenir.