Kylie Jenner montre des cheveux naturels plus courts dans une nouvelle vidéo de relooking – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Kylie Jenner a montré ses cheveux entièrement naturels dans une nouvelle vidéo publiée sur son histoire Instagram le lundi 10 octobre. . On y voit la fondatrice de Kylie Cosmetics passer ses doigts dans ses cheveux épais et mi-longs. La L’incroyable famille Kardashian La star semble satisfaite des résultats de ses efforts pour faire pousser ses cheveux alors qu’elle pose devant un miroir, affichant ses mèches luxueuses. Idéalement, la vidéo sur les réseaux sociaux sert également de promotion pour sa sœur celui de Kim Kardashian nouveaux soutiens-gorge SKIMS, parce que Kylie ne porte rien d’autre qu’un “Naked Plunge Bra” noir (44 $) de la marque de vêtements d’un milliard de dollars de sa sœur.

Kylie a lancé son voyage pour des cheveux sains l’été dernier, annonçant via son histoire Instagram à l’époque qu’elle allait arrêter de colorer ses cheveux et les laisser aller tout naturellement. “Donc, je pars officiellement sur mon parcours de santé capillaire”, a-t-elle déclaré à l’époque, par Cosmopolite. « J’en suis vraiment ravi. Je suis toujours en train de décolorer mes cheveux. Je ne fais jamais de pause, alors maintenant que je suis de retour à ma couleur naturelle, je vais commencer ce voyage.

La mère de deux enfants a d’abord déclaré vouloir améliorer ses cheveux il y a plus de deux ans. En avril 2020, Kylie a rejoint sa meilleure amie Stassie Karanikolaou pour un Instagram en direct pour parler de sa vie pendant le verrouillage du COVID-19, et elle a surpris tout le monde avec une coupe de cheveux brun clair. “C’est la première fois que je porte mes cheveux naturels”, a partagé Kylie dans le chat vidéo. “C’est un si bon moment pour vous enlever les cheveux et les ongles, pas de cils”, a-t-elle poursuivi. Kylie a révélé lors de la conversation qu’elle utilisait beaucoup de masques capillaires, y compris “l’huile d’argan”.

Comme les fans le savent, Kylie s’est tournée vers les perruques pour l’aider à obtenir toutes sortes de couleurs et de longueurs de cheveux au fil des ans. En 2016, elle s’est même attribuée le mérite d’avoir lancé la tendance des perruques. Dans une interview avec Marie Claire, elle a déclaré au magazine : “J’ai commencé les perruques, et maintenant tout le monde porte des perruques. Kim vient d’utiliser mon type de perruque hier soir… Je fais juste ce que je veux faire, et les gens suivront.

Il reste à voir si Kylie lancera une tendance de cheveux plus naturels avec sa dernière vidéo – ou si elle sera même capable de s’y tenir elle-même. En 2015, elle a dit Vogue ado elle n’aime pas toujours ses cheveux naturels. “Je viens d’avoir cette dépendance à changer mes cheveux. Cela me fait me sentir comme une nouvelle personne », a-t-elle expliqué au magazine. “J’aime me sentir différent et j’aime quitter la maison en sachant que personne ne m’a jamais vu de cette façon. Il m’est difficile de revenir aux styles que j’ai portés auparavant. Je n’aime pas toujours mes cheveux courts et noirs normaux. Ce regard me donne l’impression de remonter le temps. C’est comme si je revenais à ce moment il y a un an et je ne veux tout simplement pas être dans cet espace.