Kylie Jenner a laissé les fans se pâmer avec sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 23 ans, a défilé ses célèbres courbes dans un soutien-gorge et des jeans baggy dans une mise à jour Instagram frappante.

La beauté aux cheveux flamboyants affichait ses nombreux atouts dans un soutien-gorge beige décolleté qui faisait des merveilles pour accentuer son décolleté.

Kylie a prouvé qu’elle avait frappé fort à la salle de sport alors qu’elle montrait son ventre tonique dans une paire de jeans en denim baggy décolletés qui collaient à son physique enviable de sablier.

La fière maman, qui partage sa fille Stormi, 2 ans, avec son ex-petit ami Travis Scott, suintait de confiance en enroulant sans effort un blazer blanc impeccable autour de ses bras.







(Image: KylieJenner / Instagram)



Elle a gardé les choses décontractées en associant la tenue habillée avec une paire de baskets blanches épaisses.

Dans le vrai style de Kylie, la fille glamour arborait un visage plein de maquillage bronzé qui comportait une couche de brillant à lèvres rose qui faisait des merveilles pour attirer l’attention sur sa moue rebondie.

Le magnat du maquillage très apprécié a terminé le look sans effort en attachant ses cheveux rouges nouvellement teints en une queue de cheval lisse.







(Image: KylieJenner / Instagram)







(Image: KylieJenner / Instagram)



Ailleurs, la sirène de télé-réalité faisait étalage de son luxueux sac Hermès Birkin peint en or alors qu’elle s’y agrippait avec ses ongles fraîchement manucurés.

La séance photo épique de Kylie survient après que le clan Kardashian-Jenner a annoncé qu’il retournait au petit écran quelques mois seulement après avoir décidé de « vivre leur

vit sans nos caméras. »







(Image: KylieJenner / Instagram)



Dans un nouveau projet passionnant, la célèbre famille verra se réaliser son rêve de faire partie du monde de Disney.

Le service de streaming Hulu, qui appartient à Disney, a annoncé jeudi avoir signé un accord avec Kim, Khloe et Kourtney Kardashian, leur mère Kris Jenner et les demi-sœurs Kylie et Kendall Jenner.







(Image: AFP via Getty Images)



Dans le cadre de l’accord, les KarJenners créeront un nouveau contenu qui sera diffusé sur Hulu, propriété de Disney, aux États-Unis et dans plusieurs pays à l’étranger sur Star, a déclaré Hulu.

La plate-forme a déclaré que le nouveau contenu devrait faire ses débuts à la fin de 2021.