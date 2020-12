C’est dur de suivre Kylie Jenner– et ses cheveux en constante évolution.

le L’incroyable famille Kardashian La star s’est rendue sur Instagram le lundi 7 décembre pour donner à ses fans un aperçu de ses mèches rouges rayonnantes.

«Ariel qui? La jeune femme de 23 ans a sous-titré la photo, faisant référence à la princesse Disney et demandant plus tard à ses partisans de nommer la perruque. Tandis que Kourtney Kardashian a suggéré «Kristen ElDorado Meadow», Khadijah Haqq McCray recommandé « Fine Wine ».

Ce n’est pas la première fois que le magnat du maquillage transforme ses cheveux. En fait, elle a expérimenté un certain nombre de teintes de cheveux au fil des ans, allant du brun au blond au rose et au vert.

«J’ai teint mes cheveux pour la première fois quand j’avais 16 ans», a-t-elle écrit dans un article de blog de KylieJenner.com en 2015. «Je l’ai teint en bleu et je n’ai même jamais demandé à ma mère. Après cela, je viens d’avoir cette dépendance à changer mes cheveux. Cela me fait me sentir comme une nouvelle personne. J’aime me sentir différent et j’aime quitter la maison en sachant que personne m’a jamais vu de cette façon. «