Kylie Jenner incarne Barbarella de Jane Fona dans un costume d’Halloween étriqué

Kylie Jenner a repris le rôle emblématique de Jane Fonda, Barbarella, dans les années 1960, dans une série de clichés torrides qu’elle a postés avant Halloween.

Barbarella est à l’origine une bande dessinée française et a ensuite été adaptée en un film de science-fiction de 1968 réalisé par le premier mari de Jane, Roger Vadim.

Aujourd’hui, Kylie, 27 ans, s’est transformée en personnage avec un nouveau costume étriqué qu’elle a montré mercredi à ses près de 400 millions de followers sur Instagram.

Elle ressemblait indéniablement à Jane, de la coiffure blonde montagneuse au soutien-gorge en métal avec la cape attachée – jusqu’au faux pistolet.

Dans l’une des photos, elle a recréé le moment où on demande à Barbarella : « Êtes-vous typique des femmes terriennes ? et répond : « Je suis dans la moyenne. »

Kylie Jenner (à gauche) a repris le rôle emblématique de Jane Fonda dans les années 1960, Barbarella (à droite) dans une série de clichés torrides qu’elle a postés avant Halloween.

La nouvelle a éclaté fin 2022 qu’un nouveau film de Barbarella était en préparation, avec la bombe Euphoria Sydney Sweeney choisie pour jouer le rôle principal.

Jane a depuis révélé qu’elle essayait de « ne pas » penser au prochain film car « je m’inquiète de ce que ça va être », via Le journaliste hollywoodien.

Elle a fait valoir que la version de 1968 réalisée par son premier mari « aurait pu être un film véritablement féministe » si le sujet avait été traité différemment.

Roger Vadim était un célèbre cinéaste français avec une prodigieuse série d’épouses à commencer par Brigitte Bardot, qu’il a dirigée à plusieurs reprises.

« Il était incroyablement sexy et il pouvait charmer n’importe qui », a déclaré Jane. PeopleTV en 2018. « Je veux dire, avant moi, c’était Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Annette Stroyberg, etc. Et j’étais jeune et je voulais qu’il m’apprenne à être une femme – alors il m’a appris à être un imitateur féminin.

Jane, la troisième de ses six épouses, a révélé dans son documentaire Jane Fonda In Five Acts qu’elle était réticente à assumer le rôle impertinent de Barbarella.

Douloureusement peu sûre de son corps au point d’avoir des antécédents de boulimie, elle s’est retrouvée incapable de « s’identifier » au rôle d’un voyageur de l’espace sexuellement confiant.

Pour ajouter à ses appréhensions, elle savait que Brigitte Bardot et Sophia Loren s’étaient vu proposer le rôle et l’avaient rejeté.

Kylie (photo), 27 ans, s’est transformée en personnage avec un nouveau costume étriqué qu’elle a montré mercredi à ses près de 400 millions de followers sur Instagram.

Kylie ressemblait indéniablement à Jane (photo), de la coiffure blonde montagneuse au soutien-gorge en métal avec la cape attachée – en passant par le faux pistolet.

Jane a un jour proposé une suite mettant en vedette Angelina Jolie dans le rôle de sa fille, a-t-elle révélé lors d’un événement au British Film Institute il y a quelques années ; Jane est photographiée la semaine dernière

Mais Roger, fan inconditionnel de science-fiction, a sauté sur l’occasion pour injecter une dose de sexualité dans le genre et mettre en vedette sa femme en tête d’affiche.

La comédie enjouée voit Barbarella affronter un savant fou doté d’une « machine excessive » qui provoque la mort par orgasme.

Son générique d’ouverture est éclaboussé sur un montage de Jane faisant ce qu’elle appelle un « strip-tease spatial », puis se roulant nue.

Elle était tellement nerveuse à l’idée de tourner la séquence qu’elle s’est enivrée de vodka en préparation du tournage.

Cependant, une chauve-souris s’est frayée un chemin devant la caméra, détruisant la scène et nécessitant une nouvelle prise de vue – Jane étant alors à la fois ivre et ayant la gueule de bois.

Au fil des décennies, elle a appris à aimer le film, disant en riant : « Vous savez, quand il est sorti, je devenais juste une activiste et une féministe et je pensais que ce n’était pas politiquement correct – et maintenant j’apprécie ». parce que ce n’est pas le cas.

Jane a un jour proposé une suite mettant en vedette Angelina Jolie dans le rôle de sa fille, a-t-elle révélé lors d’une Institut britannique du cinéma événement il y a quelques années.

En tant que Barbarella originale, Jane occuperait la position de « grand-mère » et dirigerait une « équipe de femmes » pour sauver Angelina lorsqu’elle tomberait entre les mains du méchant.