Kylie Jenner grésille dans un minuscule bikini orange faisant la promotion du baume à lèvres : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Le groupe Grosby / BACKGRID

L’été bat son plein et Kylie Jenner, 25 ans, sait que la saison des bikinis est arrivée ! Tout en faisant la promotion de son nouveau baume à lèvres teinté dans la teinte « Pink Me Up At 8 », la maquilleuse a grésillé dans un haut de bikini orange à peine visible via Kylie Cosmetic’s Compte Twitter le 20 juin. « Lèvres juteuses tout l’été @kyliejenner portant notre nouveau baume au beurre teinté dans la teinte PINK ME UP AT 8 », ont-ils sous-titré les photos sexy de Kylie.

des lèvres juteuses tout l’été 👄 @Kylie Jenner portant notre nouveau baume au beurre teinté dans la teinte PINK ME UP AT 8 pic.twitter.com/ZTD5XsG3VT – Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) 20 juin 2023

Dans le carrousel de photos, Les Kardashian La star a été photographiée tenant son baume à lèvres et une partie de ses cheveux couleur corbeau. Dans le deuxième instantané, Kylie a porté le produit à ses lèvres tout en regardant la caméra. Le maillot de bain de 25 ans semblait avoir des ornements scintillants et une sangle entrecroisée nouée autour du cou. Kylie a complété le look sensuel avec un fard à paupières doré scintillant et des ongles jaune fluo.

Peu de temps après la mise en ligne des photos de la mère de deux enfants, nombre de ses abonnés ont inondé les commentaires de leurs réactions en voyant Kylie promouvoir ses nouveaux produits. « Elle est sexy et si belle », s’est exclamé un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Elle est tellement enflammée [sic].” Pendant ce temps, l’un des admirateurs de la bombe brune s’est rendu sur Twitter pour s’évanouir sur ses lèvres brillantes. « Wow ouais..J’aime les lèvres juteuses, tu vas fille, » ils écrit. Enfin, dans une nouvelle publication séparée des photos par les fans, l’un des fans de Kylie n’a pas pu s’empêcher de jaillir devant les yeux de la personnalité de la télévision. « Regarde ces yeux qui me dévorent ma fille », ont-ils écrit.

L’ancien milliardaire a commencé à promouvoir les baumes à lèvres plus tôt ce mois-ci, mais ils ont récemment été lancés le 14 juin. « mes nouveaux baumes au beurre teintés arrivent juste à temps pour l’été. 6 teintes douces et onctueuses avec une hydratation de 12 heures, j’ai hâte qu’elles tombent 6.14 @kyliecosmetics », Kylie a sous-titré un carrousel de photos de la séance photo du 8 juin. Les nouveaux baumes teintés sont disponibles en six teintes différentes, dont une nommée après le fondateur de la marque, bien sûr.

Le dernier article de bikini de Kylie survient au milieu de rumeurs selon lesquelles son ex, Travis Scott32 ans et chanteuse SZA, 33 ans, sortent ensemble. Après que le rappeur se soit produit dans plusieurs concerts de SZA Visite SOS spectacles la semaine dernière, les fans ont rapidement pris réseaux sociaux de spéculer que leur connexion est plus que professionnelle. « Ils feraient un super couple », un fan tweetétandis qu’un autre ajoutée, « Sza & Trav encore ? c’est du vol. Kylie, pour sa part, serait en couple avec un acteur Timothée Chalamet.

@Kylie Jenner portant mon nouveau baume au beurre teinté à l’ombre « c’est du thé » lancé aujourd’hui le 14 juin kyliecosmetics.com ♬ 7h (Remix) – Keenan Anshari

Plus encore, le garde du corps de 33 ans a été aperçu à l’extérieur du studio avec sa mallette « Utopia » après qu’une source a déclaré Complexe le 16 juin, que Travis et SZA feraient de la nouvelle musique ensemble. L’ex de Kylie et SZA ont collaboré sur la chanson « Love Galore » en 2017 au cours de la même année où il a commencé à sortir avec Kylie. Le hitmaker « Sicko Mode » et le plus jeune frère Kar-Jenner partagent deux enfants : Stormi5 ans et fils, Aire1.

