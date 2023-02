Kylie Jenner grésille dans un bikini étriqué et un haut transparent dans de nouvelles photos sexy – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TheRealSPW/MEGA

Kylie Jenner a laissé ses fans baver devant un instantané grésillant d’Instagram une fois de plus. Le jeune homme de 25 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux le 3 février et a partagé une photo fumante alors que le KUWTK alun portait un bikini à peine là et un chemisier transparent. Elle a sauté une légende pour le post du carrousel à l’exception d’un seul emoji d’ange.

https://www.instagram.com/p/CoNZOLapAmt/

La superbe A-lister, qui est connue pour inonder ses médias sociaux d’images accrocheuses, a posé de manière séduisante dans son jardin luxuriant tout en étant entourée d’un paysage pittoresque de grands arbres et de nature partout. Elle a fait étalage de sa silhouette phénoménale dans un ensemble de Jacquemus de la Collection Printemps 2023 “Le Raphia”.

Les célébrités et les fans ont envahi la section des commentaires de Kylie pour jaillir sur l’entrepreneur de beauté. Actrice Nathalie Halcro a dit: “Sheesh what a babe”, tandis que la maquilleuse de célébrités Arielle a commenté, “Wowwww”, à côté d’un emoji yeux de cœur.

“Maintenant, toutes les filles vont avoir des chaussures en plumes”, a commenté un fan sur les chaussures de la star. Une autre a mentionné sa récente séparation du rappeur Travis Scott et a dit: “Travis crie, pleure et vomit.”

Comme nous l’avons déjà signalé après que Kylie et Travis se soient à nouveau séparés 11 mois après avoir eu leur deuxième enfant, Aire, en février 2022, une source a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT la raison pour laquelle le couple l’a appelé. “L’un des facteurs qui ont contribué à leur rupture la plus récente est qu’après 6 ans ensemble et deux enfants, Travis n’avait toujours pas montré à Kylie qu’il était engagé à 100% envers elle pour la vie”, a déclaré un initié. “Il sait depuis plusieurs années que Kylie voulait être fiancée, et ils en ont discuté. Mais la bague n’est jamais venue, et ses amis et sa famille pensent qu’elle le mérite. Elle voulait le mariage de ses rêves depuis si longtemps et Travis en était conscient.

