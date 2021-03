KYLIE et Kendall Jenner ont évoqué un souvenir d’enfance lors d’une nouvelle vidéo Youtube, faisant pleurer les stars.

Le L’incroyable Famille Kardashianles stars se sont réunies pour célébrer la sortie de Kendallla nouvelle marque de tequila avec un nouvelle vidéo de maquillage.

Kendall, 25 ans, a raconté la vieille histoire à Kylie, 23 ans, alors qu’ils s’apprêtaient à commencer, après avoir pris cinq clichés de la tequila 818 reposado.

«Quand je faisais mon maquillage pour l’école, j’avais une très mauvaise acné quand j’étais au collège», a-t-elle commencé.

« Je me souviens de l’été avant la neuvième année où toute mon acné est devenue folle et j’étais comme si je vais au lycée et que ce type est vraiment sexy, et je vais gâcher toutes mes chances, » elle rappelé avec un clin d’oeil.

« Je ne l’ai pas fait, nous avons fini par sortir ensemble. C’est la confiance qui venait de l’intérieur, qui l’a probablement tourné vers moi.

« Quoi qu’il en soit, le point de l’histoire est que j’aurais tellement d’acné et j’essaierais de me maquiller. Je ne connaissais rien au maquillage à ce moment-là, et je me souviens que chaque matin nous nous présentions à l’école.

« Papa nous déposait et nous montions les escaliers et je te regardais et je me disais ‘peux-tu voir mon acné?' »

« Je sais, » répondit Kylie, tandis que Kendall ajoutait: « Vous pouviez clairement voir mon acné, les bosses sur mon visage. »

Kylie est alors devenue émue en intervenant: « Kendall, tu vas me faire pleurer. »

« Mais tous les jours, tu disais » non tu es belle « et je me disais » d’accord « . »

À ce stade de la vidéo, la fondatrice de Kylie Cosmetics a serré sa sœur aînée dans ses bras alors qu’elle devenait émue par l’ancien souvenir.

Kylie a ensuite mentionné sa propre fille, Stormi, car elle a dit qu’avoir son propre enfant la faisait penser «à ça».

«Je savais que c’était votre plus grande insécurité et à chaque fois, comme sur des roulettes, nous sortions de la voiture et vous me tiriez dans l’escalier et vous demandiez ‘à quoi je ressemble aujourd’hui?’

« Ça m’a toujours rendu si triste de t’entendre en parler, tu sais que tu es si belle, ça me fait du mal. »

Il s’agissait de la deuxième vidéo Youtube de Kylie « Drunk Get Ready With Me », après avoir précédemment hébergé sa sœur aînée Khloe kardashian sur la série.

Après avoir filmé son épisode rempli de tequila avec Kendall, les deux filles ont choqué leurs adeptes en partageant moments fous et hilarants sur leurs profils Instagram.

Les deux abattus Marque de tequila de Kendall, Drink 818, et ils étaient entièrement ivres et couraient follement dans le bureau de Kylie Cosmetics.

Les deux sœurs ont fait le tour du studio de photographie ensemble alors qu’elles montraient leur nouveau look de maquillage sauvage.

Dans une vidéo hystérique prise par Kendall, Kylie a crié « J’ai fait pipi dans mon pantalon, j’ai fait pipi dans mon pantalon » pendant leurs singeries.

Ensuite, la mère de l’un d’eux s’est dirigée vers McDonald’s, où elle s’est livrée à des pépites, des frites et des desserts pour la première fois depuis qu’elle était enceinte de Stormi, 3 ans.

Les deux sont allés complètement à la mer avec leurs techniques de maquillage colorées, bien qu’ils semblaient avoir beaucoup de plaisir pendant le processus.