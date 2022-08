Kylie Jenner fête ses 25 ans : “Twenty fine”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kylie Jenner a célébré son 25e anniversaire mercredi avec un petit-déjeuner d’anniversaire le matin et un feu d’artifice pour terminer la soirée.

Jenner a posté des photos et une vidéo sur Instagram montrant sa robe d’anniversaire étincelante à épaules dénudées avec ses cheveux tirés en chignon alors qu’elle admirait les feux d’artifice festifs explosant dans le ciel avec la légende “vingt bien”.

Jenner a également posté une vidéo sur TikTok montrant quelques moments forts de sa journée spéciale avec la légende : “c’est mon anniversaireyyyyy”.

La vidéo TikTok a commencé avec Jenner portant une simple robe rose avec un café à la main. Il passe ensuite à de courts extraits de la famille et des amis, y compris ses sœurs Kendall et Kim et sa fille Stormi montrant à Jenner un amour d’anniversaire avec des câlins et des “joyeux anniversaires” pendant qu’ils prennent tous leur petit-déjeuner.

Kim Kardashian a posté sur Instagram en l’honneur du 25 de Jenner une série de photos des deux en vacances.

“Joyeux anniversaire fille (dans la voix de LaLa tout ce voyage lol.) Chaque année, tu m’étonnes de voir à quel point tu es sage, protecteur envers tes proches et à quel point ton cœur est généreux. Tu es si spécial et l’un des uns. Tu as tellement amour et bonheur dans ton amour pour lequel je prie pour toujours. Joyeux anniversaire @kyliejenner Je t’aime tellement !!! Pour toujours et à jamais !!!” a écrit la star de télé-réalité sur Instagram.

Khloe Kardashian et Kris Jenner sont également allés sur Instagram pour partager des photos et des vidéos de la fille d’anniversaire avec Khloe partageant une série de photos et de vidéos récentes sur son Instagram et Kris partageant des photos de bébé de sa fille.

Travis Scott, qui partage Stormi et un petit garçon de six mois avec Jenner, a également partagé des photos et des vidéos de sa petite amie sur son histoire Instagram.

Quelques jours avant la célébration de son anniversaire, Jenner et Stormi étaient à Londres avec Scott pour le soutenir lors de ses spectacles.