Autrefois « plus jeune milliardaire » du monde, Kylie Jenner a attiré l’attention sur les réseaux sociaux après avoir demandé des dons d’urgence pour les frais médicaux de son amie, alors qu’elle a donné une somme de 5000 dollars (seulement). La maquilleuse de célébrités de 23 ans aurait repris son histoire Instagram jeudi en dirigeant ses fans vers une page GoFunMe qui a été créée pour son collègue maquilleur Samuel Rauda, ​​qui travaille avec le fondateur de Kylie Cosmetics. Plus tôt ce mois-ci, Samuel avait rencontré un «terrible accident» qui l’avait fait voler d’un véhicule et il a fini par se cogner la tête contre un trottoir qui a provoqué une forte hémorragie interne. La page a été créée par sa famille pour collecter une somme de 1,20 000 USD.

«Que Dieu veille sur vous et vous protège @makeupbysamuel. Tout le monde prend un moment pour dire une prière pour Sam qui a eu un accident le week-end dernier. Et glissez vers le haut pour visiter le GoFundMe de sa famille », a déclaré Jenner après avoir promis une somme de 5000 $, selon les rapports.

En un rien de temps, les internautes se sont concentrés sur le controversé «milliardaire autodidacte» et ont souligné quelle pincée de sa richesse avait été donnée par Jenner de sa fortune stupéfiante. «Kylie Jenner, qui gagne 19 000 $ / h en demandant $$$ à ses fans pour l’aider à payer une chirurgie de 60 000 $, est un excellent exemple de la raison pour laquelle nous avons besoin de soins de santé universels», a tweeté la militante communautaire basée à New York, Moumita Ahmed. ajoutant: «Même les employeurs milliardaires comme Kylie et Walmart ne sont pas prêts à payer pour les soins de santé de leurs employés.»

D’autres internautes ont également rapidement suivi des allégations similaires et ont déclaré que la jeune entrepreneuse pouvait facilement rembourser l’intégralité de son traitement, mais une maigre somme est tout ce qu’elle a décidé de donner.

Vous tous, j’ai perdu tout respect pour Kylie Jenner.Une fille aurait pu payer 60k pour la chirurgie du cerveau de ses amis, mais demande à la place aux fans de faire un don sur gofundme – Alyssa (@alyssabgraham) 21 mars 2021

Kylie Jenner gagne près d’un demi-million de dollars tous les jours et elle demande toujours à ses fans relativement pauvres de payer pour ses amis 60 000 $ de factures médicales? Mange les riches. pic.twitter.com/mxUzRsmgEn– John Pangarakis (@ JohnPangarakis1) 21 mars 2021

#Billionaires comme Kylie Jenner partageant GoFundMe pour des amis proches? Parle à BIGGER ISSUE. Nous rendons les gens riches plus riches. Nous continuons à donner aux célébrités notre argent durement gagné alors que beaucoup d’entre elles ne lâcheraient pas leur argent même pour sauver la vie d’un ami proche. #Kylie Jenner pic.twitter.com/CRCgEy98J2– ClockOutWars (@clockoutwars) 21 mars 2021

Kylie Jenner partage un GoFundMe de 60k mais ne donne que 5k… Sis, vous gagnez autant du moment où vous vous réveillez jusqu’au moment où vous prenez votre merde du matin – (@chloetruj_) 21 mars 2021

Si je suis milliardaire et que je ne paie pas la chirurgie vitale de 60 000 $ de mon ami, s’il vous plaît écrasez-moi avec mon jet – CHRIS KLEMENS (@ChrisKlemens) 21 mars 2021

En 2020, Kylie Jenner est devenue la plus jeune milliardaire autodidacte au monde pour la deuxième année consécutive. Forbes avait publié la liste annuelle des milliardaires mondiaux, et Jenner restait le plus jeune milliardaire autodidacte. Jenner avait d’abord fait son entrée sur la liste des milliardaires en mars 2019, puis a consolidé sa place en novembre, lorsqu’elle a accepté de vendre 51% de ses cosmétiques Kylie au géant de la beauté Coty Inc. pour 600 millions de dollars.

Cependant, plus tard, Forbes a affirmé que Kylie Jenner ne resterait plus la plus jeune milliardaire dans son nouveau rapport, après avoir accusé le magnat du maquillage de « gonfler la taille et le succès de son entreprise ».