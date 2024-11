Photo : Kylie Jenner fait sentir à Kendall Jenner le mouton noir des Kardashian : Source

Kendall Jenner et Kylie Jenner s’appuieraient l’une sur l’autre face aux réactions négatives de l’industrie de la mode.

Cependant, les choses n’ont pas toujours été faciles pour le duo, comme l’a récemment révélé un initié. Vie et style qu’ils connaissent tous les deux une rivalité fraternelle.

L’espion a lancé le conseil partagé : « Leurs combats ont été épiques, encore pires que ce que quiconque a vu à la télévision. »

« Ça devient moche, physique même, très sale », a affirmé la source.

La source a même affirmé que les sœurs sont très compétitives et que leur querelle « est généralement enracinée dans la jalousie – à qui leur mère accorde le plus d’attention, qui est la plus populaire ».

« Ils se sont battus pour emprunter des vêtements », ont-ils poursuivi.

En parlant de Kylie Jenner, la source a mentionné qu’elle pensait que Kendall devrait également fonder une famille car elle est la seule du clan Kardashian-Jenner à ne pas avoir ses propres enfants.

Il est pertinent de mentionner ici que Kylie partage déjà deux enfants avec Travis Scott et qu’elle planifierait son troisième enfant avec Timothee Chalamet.

En conclusion, la source a fait remarquer : « Kylie adore frapper en dessous de la ceinture avec ça ; c’est un point sensible pour Kendall et elle se sent comme le mouton noir de la famille », notant: « Ils se sont tous les deux fait pleurer à plusieurs reprises. »