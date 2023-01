Kylie Jenner fait face à un contrecoup pour sa robe à tête de lion controversée

Kylie Jenner a failli être engloutie par l’énorme tête de lion sur sa robe Schiaparelli Haute Couture lors de la Fashion Week de Paris lundi.

La star de télé-réalité et magnat du maquillage portait une superbe robe cintrée en velours noir avec une tête de lion brodée attachée à son décolleté.

Selon la page Instagram du créateur, la tête d’animal a été créée à partir de “mousse sculptée à la main, de laine et de fausse fourrure en soie, et peinte à la main pour être aussi réaliste que possible, célébrant la gloire du monde naturel”. Ils ont souligné “Aucun animal n’a été blessé en faisant ce look.”

Le design saisissant a suscité des réactions négatives sur les réseaux sociaux, les utilisateurs affirmant que les têtes d’animaux pourraient promouvoir la chasse au trophée.

Un utilisateur a écrit sur Instagram : “La seule chose que cela glorifie, c’est le meurtre de ces animaux, même si c’est faux. Le lion, le guépard et le loup semblent littéralement censés avoir l’air d’avoir été tués et utilisés pour les vêtements. . En quoi cela célèbre-t-il la gloire du monde naturel. Donnez-lui un sens.

Une autre personne a exprimé sa consternation en écrivant “Désolé mais c’est un non pour moi. Que ce soit faux ou non, cela promeut la cruauté envers les animaux”, tandis qu’un commentaire supplémentaire disait “Célébrez la gloire du monde naturel ???? C’est tellement faux. Vous faites la promotion de la violence envers les animaux et soutenez la chasse aux trophées et le braconnage.

Jenner a partagé son look sur Instagram et a remercié le designer et directeur créatif de Schiaparelli, Daniel Rose Berry. “LA BELLE ET LA BÊTE. merci @danielroseberry et @schiaparelli pour cette matinée si spéciale. wow j’ai adoré porter cette création en faux art fabriquée à la main avec des matériaux artificiels. magnifique, magnifique”, a écrit Jenner à côté d’une série de photos.

Cependant, certains de ses partisans ont critiqué sa décision de modéliser le design, commentant: “Il y a des moments où vous dites simplement non. C’était l’un d’entre eux.” Une autre personne a écrit : “L’une de vos pires erreurs de mode de tous les temps.”

Un représentant de Jenner n’a fait aucun commentaire.

La création réaliste était l’un des nombreux looks lancés au défilé Schiaparelli, avec des mannequins marchant sur la piste avec d’autres visages d’animaux attachés à leurs ensembles.

Naomi Campbell a été photographiée marchant sur la piste dans un trench-coat noir à fourrure avec une tête de loup sur son épaule. Irina Shayk portait un look similaire à celui de Jenner alors qu’elle se pavanait sur la piste. Shalom Harlow portait une robe à imprimé léopard avec une tête de léopard des neiges cousue dans le corsage.

Jenner reçoit peut-être des réactions négatives sur les réseaux sociaux pour son choix de mode controversé, mais elle reçoit également un peu d’amour pour avoir enfin partagé le nouveau nom de son petit garçon.

Elle a révélé que le nom de son fils est Aire. Selon Nameberry.com, “Aire” est un nom hébreu qui signifie “lion de Dieu”.

Quant à la prononciation de son nom, après un Page de fans Instagram a partagé la nouvelle, avec la légende : “Tu penses que ça se prononce air ou airey ?” Kylie a commenté “AIR” avec un emoji en forme de cœur rouge.

Jenner et Travis Scott ont initialement nommé leur fils Wolf Jacques à sa naissance en février dernier. Cependant, un mois plus tard, Jenner a partagé sur son histoire Instagram que son nom “n’est plus Wolf”.

En plus de partager le nouveau nom de son fils, la jeune femme de 25 ans a également fait ses débuts avec son visage pour la première fois après près d’un an à l’avoir protégé des yeux du public.

La maman fière partagé des photos adorables d’elle et du fils de 11 mois de Scott sur les réseaux sociaux et a simplement sous-titré la série “AIRE” avec un emoji en forme de cœur.