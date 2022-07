Kylie Jenner fait face à la Flak après un voyage en jet privé de 17 minutes

Kylie Jenner attire les critiques sur les réseaux sociaux après avoir fait étalage des jets privés d’elle et de son partenaire Travis Scott. Si cela ne suffisait pas, il a également été allégué qu’elle avait utilisé son jet pour effectuer un vol de quelques minutes, ce qui, comme on pouvait s’y attendre, ne convenait pas aux utilisateurs de Twitter. Kylie avait récemment partagé une histoire Instagram avec Travis et leurs jets privés, avec la légende, “tu veux prendre le mien ou le tien?”

Cela, ajouté au fait que les utilisateurs des médias sociaux ont allégué que Kylie prenait régulièrement des vols de 15 minutes dans son jet privé, a généré des réactions négatives contre le magnat de la beauté. Il n’a pas été confirmé si Kylie était dans le vol à ce moment-là, mais le compte Twitter @CelebJets a publié que son jet avait récemment effectué un vol de 3 minutes. Le compte a précisé plus tard que le temps de vol total était de 17 minutes. Plus tard, samedi, il a également été allégué que Kylie avait fait un voyage de 12 minutes.

Sans parler de l’étalage de richesse ou de l’éthique liée à la possession de cette quantité, l’impact climatique de tels voyages a poussé les utilisateurs de Twitter à critiquer Kylie et Travis.

Je viens de me rappeler comment Kylie Jenner utilise son jet privé pour faire des vols de 3 minutes pic.twitter.com/ERNcL1XuO5 – Emily Murnane (@emily_murnane) 17 juillet 2022

Les gens ne peuvent-ils pas commenter les “objectifs” sous la photo très sourde de Kylie Jenner sur la sortie d’un jet privé pour un court voyage ?! Comme quels sont les objectifs à ce sujet? Polluer la terre et se foutre de notre planète ?! Je jure quand ils disent Eat the Rich, ils veulent dire les Kardashian. – D. (version de Taylor) fait le clown (@clowning4taylah) 16 juillet 2022

Oh mais je dois me rendre au travail à vélo, utiliser des pailles en papier, limiter la consommation de bœuf afin de réduire mon empreinte carbone ? https://t.co/suuIHUOK1v — Choks. (@TheFairerOan) 16 juillet 2022

CELA AURA DU RESTER DANS VOS BROUILLONS: Kylie Jenner publie son jet et le jet de Travis Scott sur Instagram quelques jours seulement après l’annonce qu’elle utilise son jet pour faire des voyages de 3 minutes à travers Los Angeles. Ses followers sont énervés, l’accusant d’augmenter inutilement les émissions de carbone. pic.twitter.com/1LMIVvBeHi – Def Noodles (@defnoodles) 18 juillet 2022

L’Europe s’embrase, pendant que Kylie Jenner effectue des voyages de 15 minutes dans son jet privé. Je pourrais tout recycler, acheter tous mes vêtements d’occasion, composter et cultiver ma propre nourriture pour le reste de ma vie et cela ne commencerait même pas à compenser l’empreinte d’un de ses vols. – Cara Lisette (@CaraLisette) 18 juillet 2022

Kylie Jenner : criminelle climatique à plein temps. Ces jets ne devraient jamais être autorisés à décoller. https://t.co/qOiazZnIaq – Jack MacGregor (@JMacR) 17 juillet 2022

Ce ne serait pas la première fois que l’un des KarJenners fait face à des réactions négatives sur Internet pour avoir prétendument fait des commentaires sourds.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.