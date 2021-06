Kylie Jenner étourdit lors d’un voyage à New York avec Travis Scott et sa fille Stormi provoquant des rumeurs selon lesquelles le couple est «officiellement de nouveau ensemble»

KYLIE Jenner abasourdie dans une robe moulante lors d’un voyage à New York avec Travis Scott et leur fille Stormi.

La sortie en famille intervient alors que la star de télé-réalité a déclenché des rumeurs selon lesquelles les coparents sont «officiellement de nouveau ensemble».

Kylie, 23 ans, et Stormi, trois ans, se sont envolés pour New York soutenir Travis, 30 ans, alors qu’il était honoré au 72e Parsons Benefit annuel.

le L’incroyable famille Kardashian La star a montré ses courbes dans une robe moulante, noire sur le devant et verte de chaque côté.

Elle portait ses longs cheveux lâchés et complétait le look avec des talons hauts transparents.

Pendant ce temps, Stormi et Travis se sont assortis alors que le rappeur portait un costume noir et que le bambin portait une robe noire et des baskets.

Kylie a également pris à Instagram pour documenter le voyage, alors que Travis posait derrière elle avec ses mains sur ses hanches.

Éclaboussure

À côté de la photo, elle a écrit : « 24 heures à New York. »

Bien que la star de KUWTK n’ait pas confirmé qu’elle était de retour avec son bébé papa, ils semblaient donner un autre essai à leur relation dans un instant confortable.

Un certain nombre de fans ont pris le cliché comme une confirmation que Kylie et Travis sont de nouveau ensemble, comme l’a écrit un fan: « oui, maman et papa sont de retour ensemble. »

Un autre a demandé : « SONT-ILS ENCORE ENSEMBLE ?! »

Un troisième les a appelés le « couple parfait », tandis que quelqu’un d’autre a ajouté : « J’ai prié et j’ai eu le pressentiment que vous serez à nouveau ensemble. heureux de vous revoir ensemble . «

Le couple semblait également inséparable lorsqu’ils ont foulé le tapis rouge avec Stormi, que Kylie a partagé sur elle Histoire Instagram.

La sortie vient quelques jours après TMZ rapporté que un homme de 35 ans a été arrêté au domicile de Kylie après avoir demandé à la voir face à face.

L’homme aurait déjà tenté de s’approcher de la maison, mais il partirait toujours lorsque la sécurité l’aurait attrapé.

Cependant, cette fois, il a refusé de partir et la sécurité l’a détenu jusqu’à ce que la police arrive pour l’arrêter.

Il aurait été inculpé de délit d’intrusion et relâché.

Heureusement, le magnat de Kylie Cosmetics n’était pas à la maison lorsque l’incident s’est produit.

