Kylie Jenner étourdit dans une coiffe en diamant et une robe corset à l’événement Mugler – Hollywood Life

Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Kylie Jenner était la reine de New York avec son dernier look. La jeune femme de 25 ans est arrivée à l’exposition Thierry Mugler au Brooklyn Museum le 15 novembre dans un énorme casque en diamant qui berçait son visage. Elle a associé le somptueux accessoire en diamant à une robe bustier noire de la collection 1995 de Mugler.

Le casque dégoulinait littéralement de diamants. Kylie ne s’est pas arrêtée là. Elle portait des boucles d’oreilles en diamant à côté du casque en diamant. Kylie portait également des gants à plumes assortis au bas de sa robe.

Kylie a posté une vidéo sur son histoire Instagram d’elle marchant très lentement dans le musée. « C’est comme ça qu’on doit marcher dans cette robe… Ça vaut le coup. Ça vaut le coup », a-t-elle déclaré.

Le magnat du maquillage s’est changé en un autre look très sexy après avoir marché sur le tapis. Elle a porté un catsuit noir transparent et portait une robe de soie blanche sur le dessus car elle ne portait pas de soutien-gorge sous le catsuit. “Wowow quelle belle nuit célébrant l’ouverture de l’exposition d’archives Thierry Mugler au musée de Brooklyn”, a-t-elle écrit sur Instagram. « Quel honneur de porter une pièce de l’histoire de la mode. merci à l’équipe mugler et assurez-vous de vous arrêter pour voir l’exposition pendant qu’elle est là, célébrant la vie et l’art de l’emblématique Thierry Mugler.”

Les KarJenners ont toujours été fans de la collection Mugler. Il y a à peine une semaine, Kylie portait une magnifique robe transparente de Mugler aux CFDA Fashion Awards. Elle a également grésillé dans une robe noire transparente Mugler lors du gala BoF 500 de Business of Fashion lors de la Fashion Week de Paris plus tôt cette année.

La sœur aînée de Kylie, Kim Kardashian, portait notamment l’un des looks Mugler les plus emblématiques de ces dernières années au Met Gala 2019. Kim a été stupéfaite dans une robe en latex personnalisée du créateur légendaire qui dégoulinait de cristaux et donnait l’impression qu’elle était trempée.