Kylie Jenner étourdit dans des collants rose perle taille haute et un soutien-gorge assorti alors qu’elle annonce que sa ligne de maquillage devient « végétalienne »

KYLIE Jenner abasourdie dans ses collants rose perle taille haute et son soutien-gorge assorti alors qu’elle annonçait que sa ligne de maquillage devenait « végétalienne ».

Kylie, 23 ans, a posté une photo sexy d’elle dans un Instagram Publier.

Kylie Jenner/Instagram

Kylie portait des collants roses et se peignait les cheveux en noir[/caption]

Instagram / Kylie Jenner

Kylie a posé pour la caméra[/caption]

En un clin d’œil, le L’incroyable famille Kardashian star a appliqué du rouge à lèvres alors qu’elle croisait ses longues jambes.

Les cheveux de Kylie étaient peints en noir et ses talons roses assortis à ses collants et au reste de la pièce.

En légende de la photo, la star de télé-réalité a avoué que son site Kylie Cosmetics avait été fermé « pour un petit relooking ».

La star de KUWTK a estimé que sa ligne de maquillage devait « rejoindre la famille VEGAN et CLEAN ».

Kylie a poursuivi : « J’ai travaillé dur pour créer les nouvelles formules innovantes pour vous les gars.

Kylie Jenner/Instagram

Kylie a mentionné que sa ligne de cosmétiques rejoignait la «famille végétalienne et propre»[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Kylie et Stormie photographiées ensemble[/caption]

«Je suis tellement excité de partager avec vous tous bientôt! Restez à l’écoute. »

Kylie et Travis Scott, 29 ans, partagent leur fille de trois ans, Stormie.

Après avoir fait la fête ensemble dans un club de strip-tease new-yorkais nommé Starlets, une source a révélé à Sixième page que Kylie et Travis « étaient dans le coin en train de se détendre et ne voulaient pas être criés au micro.

« Pas de lap dances… semblaient apprécier l’atmosphère et la musique. »

Médias sociaux – Se référer à la source

Kylie Cosmetics fait peau neuve[/caption]

Getty Images – Getty

Kylie, Travis et Stormie photographiées ensemble[/caption]

Récemment, la star de la télévision l’a montrée moue dodue dans une nouvelle photo glam.

Kylie a opté pour une ambiance des années 60 avec un rouge à lèvres rose et de grosses boucles d’oreilles alors qu’elle faisait la promotion de sa marque de beauté.

Elle a terminé son look glamour avec une frange brillante et asymétrique et portait une robe moulante.

Ce n’est pas la première fois cependant que Kylie fait chauffer les réseaux sociaux.

Instagram/kyliecosmetics

Kylie portait une robe moulante et des boucles d’oreilles roses pour sa séance photo[/caption]

La star de télé-réalité affichait un décolleté tout en publier quelques histoires sur Instagram.

Dans la vidéo, Kylie a posé dans un haut de bikini noir et a montré sa poitrine généreuse.

Les fans sont cependant convaincus que le clip Instagram de Kylie est un autre signe qu’elle serait enceinte de son deuxième enfant.

Les fans sont cependant convaincus que le clip Instagram de Kylie est un autre signe qu’elle serait enceinte de son deuxième enfant.

Instagram/Kylie Jenner

Kyle a posé dans un haut de bikini noir[/caption]

Au cours de la deuxième partie du L’incroyable famille Kardashian réunion, Kylie rejoint ses sœurs et sa mère Kris Jenner, 65 ans, alors qu’ils brandissaient tous leurs verres de tequila.

Kris a ensuite porté un toast à tout le groupe et à leur série télé-réalité.

Kris a déclaré : « Je ne voudrais pas faire ça avec quelqu’un d’autre. Je vous aime. »





Les fans soupçonnaient que quelque chose se passait parce que Kylie n’avait pas siroté la tequila comme les autres.

Un fan l’a remarqué et a déclaré: « Après Kylie ne pas prendre ce coup…. elle est enceinte. »

Un autre fan a répondu : « Kylie a du jus de pomme dans son verre à shot parce qu’elle est à nouveau enceinte. »

Instagram/Kylie Jenner

Les fans ont supposé que Kylie était «à nouveau enceinte»[/caption]