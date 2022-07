Kylie Jenner et Travis Scott s’embrassent devant des jets privés : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Kylie Jenner et Travis Scott ont quelques options en matière de vol : le couple possède non pas un, mais deux jets privés. Le magnat des cosmétiques, 25 ans, a montré les avions alors qu’elle embrassait son petit ami rappeur, 31 ans, sur un tarmac dans un nouveau post Instagram partagé le vendredi 15 juillet. Leur enfant aîné Stormi Webster, 4 ans, était également dans le câlin, portant une jolie robe d’été. « tu veux prendre le mien ou le tien ? Kylie a écrit avec effronterie dans la légende avec la photo en noir et blanc.

La beauté aux cheveux corbeau semblait être sans ses extensions de cheveux alors qu’elle montrait une vague apparemment naturelle, retenue par une petite pince banane. Kylie a canalisé son style Y2K incontournable dans une paire de jeans déchirés, un t-shirt blanc et le sac tendance Le Cagole de Balenciaga. Pendant ce temps, le Astromonde le rappeur est resté décontracté dans un sweat à capuche confortable.

Kylie a fait la une des journaux lorsqu’elle a acheté son Bombardier Global 7500 entièrement personnalisé pour la modique somme de 72,8 millions de dollars, par Page 6. Baptisé Kylie Air, l’avion est une extension volante de Les Kardashian sur la marque de la star Hulu avec des détails roses personnalisés, des sièges brodés avec KJ, un tapis de marque KYLIE Cosmetics, un néon “Kylie” et même le nom de KylieSkin écrit à l’extérieur. Le jet mesure 8 pieds de large et 59,6 pieds de long et comprend une suite parentale, deux salles de bains, un placard, une aire de repos, une salle de stockage et même un bar. Le jet est régulièrement utilisé par les membres de la famille de Ky, y compris la grande sœur Khloe kardashian qui s’est récemment envolée pour les Turks & Caicos pour son 38e anniversaire !

Travis a acheté un jet privé en 2020 pour 72 millions de dollars, qu’il a enregistré sous le nom de Cactus Jack Airlines. L’avion a fait ses débuts lors de son voyage de 29 ans à Nassau aux Bahamas. Alors que Kylie a donné aux fans un coup d’œil à l’intérieur de son jet, Travis a gardé le sien secret. Peu de temps après son achat, il aurait dépensé 30 000 $ pour un emballage personnalisé pour l’avion. Comme celui de Kylie, l’avion de Travis est également un avion à réaction Bombardier Global 7500 pouvant accueillir jusqu’à 19 personnes selon la configuration.