Kylie Jenner et Travis Scott se séparent à nouveau après avoir passé les vacances séparés: rapport

Kylie Jenner et Travis Scott se sont à nouveau séparés après avoir ravivé leur romance en 2020.

La star de télé-réalité de 25 ans et le rappeur de 31 ans, qui partagent deux enfants ensemble, se sont séparés après avoir passé les vacances séparément, selon un rapport de Us Weekly.

“Kylie et Travis sont repartis, ils étaient censés passer les vacances ensemble, mais elle est allée à Aspen pour être avec sa famille et ses amis là-bas”, a déclaré une source au point de vente.

L’initié a poursuivi : “Cela s’est produit tellement de fois auparavant, ils sont connus pour être de nouveau éteints, mais ils restent toujours amis et d’excellents coparents.”

Les représentants de Jenner et Scott n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

LE DIVORCE DE KIM KARDASHIAN ET KANYE WEST FINALISE; REALITY STAR RECEVRA 200 000 $ PAR MOIS EN PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

La star de “The Kardashians” et le hitmaker de “Highest in the Room” partagent une fille Stormi, 4 ans, et un fils de 11 mois qu’ils ont accueilli en février dernier.

Jenner a célébré le réveillon du Nouvel An à Aspen, dans le Colorado, avec sa sœur Kendall et un groupe d’amis comprenant Hailey et Justin Bieber et YouTuber Stassie Karanikolaou. Le jour du Nouvel An, elle a mis en ligne une vidéo TikTok dans laquelle elle a été vue en train de faire du snowtubing avec Stormi.

“Nous sommes dans une aventure sérieuse en ce moment”, a déclaré la fondatrice de Kylie Cosmetics dans le clip.

Jenner et Stormi ont enfilé des robes Mugler dorées et noires assorties alors qu’elles assistaient à la fête de Noël annuelle de Kardashian-Jenner la veille de Noël. Le natif de Californie a partagé des photos et des vidéos de la somptueuse soirée, mais Scott ne semblait pas être présent.

Plus tôt en décembre, la personnalité de la télévision a soutenu le rappeur quand lui et 50 Cent se sont produits à l’Art Basel Party de Wayne et Cynthia Boich à Miami. Les deux ont été vus en train de discuter et de s’embrasser lors de la soirée étoilée à laquelle ont également assisté les sœurs de Jenner, Kim et Khloe Kardashian, Serena Williams et Hailey Bieber.

En octobre, Scott a critiqué les informations selon lesquelles il aurait trompé Jenner avec son ex présumé, Rojean Kar, mieux connu sous le nom de YungSweetRo, sur Instagram.

Scott et Jenner ont déclenché des rumeurs d’amour pour la première fois lorsqu’ils ont été aperçus main dans la main au Coachella Musical Festival en avril 2017. En février 2018, ils ont secrètement accueilli leur premier enfant après avoir gardé secrète la grossesse de Jenner. Après avoir annoncé la naissance de Stormi trois jours plus tard, Jenner a révélé que leur fille prendrait le vrai nom de famille de son père. Le rappeur est né Jacques Webster, Jr.

En juillet 2018, Jenner et Scott sont apparus ensemble sur la couverture du magazine GQ et ont donné une rare interview sur leur relation. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait de la “malédiction de Kardashian”, Scott a déclaré à la sortie, “Kylie m’aime vraiment pour moi … Je ne suis pas dans toutes les autres merdes. Je ne m’implique pas. Je ‘ Je suis ici. Kylie est différente.

Jenner a déclaré que le couple faisait “un effort supplémentaire” pour garder leur relation privée. Cependant, elle a partagé la “chose la plus romantique” que l’artiste “Goosebumps” avait faite pour elle.

“Le jour de mon anniversaire, il m’a réveillé du lit vers six heures du matin. Il m’a dit : « Il faut y aller », et je suis à moitié endormi, du genre : « Qu’est-ce que tu veux dire ? Qu’est-ce que tu veux dire ? ?’ Et il a commencé à me tirer, et le soleil venait juste de se lever, et il avait des fleurs tout le long de sa maison et des violonistes partout”, a déclaré Jenner.

Scott a déclaré à Rolling Stone en décembre 2018 qu’il prévoyait de proposer à Jenner. “Nous allons bientôt nous marier. Je dois juste me ressaisir – je dois faire ma demande en mariage”, a-t-il déclaré.

“C’est arrivé à un point où je me suis dit : ‘J’ai besoin d’elle avec moi pour opérer'”, a ajouté Scott. “C’est celle-là.”

Cependant, des rumeurs de scission ont circulé en octobre 2019. À l’époque, une source a déclaré au magazine People que les deux “prenaient du temps mais n’étaient pas terminés”.

“Ils ont encore des problèmes de confiance, mais leurs problèmes découlent davantage du stress de leur mode de vie”, a ajouté l’initié.

Jenner a confirmé plus tard que la rupture sur Twitter, l’écriture, Travis et moi sommes en bons termes et notre objectif principal en ce moment est Stormi. Notre amitié et notre fille sont prioritaires.”

“Kylie et Travis ont été intermittents à plusieurs reprises tout au long de leur relation”, a déclaré une source à Us Weekly à l’époque.

“Kylie aime toujours Travis et ce n’est pas considéré comme une rupture complète pour l’un ou l’autre.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Malgré la scission, Jenner et Scott sont restés proches et mis en quarantaine ensemble pendant la pandémie de 2020. En septembre 2021, le magnat de la beauté a confirmé qu’ils attendaient leur deuxième enfant ensemble.

En février dernier, Jenner a donné naissance à leur fils qu’ils ont initialement nommé Wolf. Cependant, elle a ensuite informé ses fans dans une histoire Instagram qu’ils avaient décidé de changer le surnom du bébé.

“Nous n’avions vraiment pas l’impression que c’était lui. Je voulais juste partager parce que je continue de voir Wolf partout”, a-t-elle écrit.

En juin, Jenner a partagé un doux hommage à Scott pour la fête des pères. Elle a posté une photo sur laquelle on le voyait faire la sieste avec leurs deux enfants.

“Bonne fête des pères papayyyy”, a écrit Jenner dans la légende. “Nous t’aimons.”