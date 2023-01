Kylie Jenner et Travis Scott auraient rompu

Deux ans après avoir relancé leur relation en février 2020, Kylie Jenner et Travis Scott ont de nouveau rompu.

Selon des rapports de Hebdomadaire américainle couple – qui partage Stormi Webster, 4 ans, et un fils de 11 mois – a rompu après avoir passé les vacances séparément cette année.

“Kylie et Travis sont repartis, ils étaient censés passer les vacances ensemble, mais elle est allée à Aspen pour être avec sa famille et ses amis là-haut”, a déclaré un initié à la publication de l’ancien couple. “Cela s’est produit tellement de fois auparavant, ils sont connus pour être à nouveau éteints, mais restent toujours amis et d’excellents coparents.”

La nouvelle que le couple notoirement récurrent et récurrent l’a appelé vient après que Jenner a emmené sa fille Stormi lors d’une escapade du Nouvel An à Aspen, Colorado, avec ses amis Hailey Bieber, Justin Bieber et Stassie Karanikolaou.

Les fans du couple pourraient être surpris par cette nouvelle suite à leur dernière sortie publique, qui a eu lieu il y a moins d’un mois. En décembre, Kylie a soutenu Travis lors de sa performance à Art Basel à Miami. Selon les personnes présentes à l’émission, la star de télé-réalité et son beau rappeur faisaient leurs valises sur le PDA avec Scott avant qu’il ne monte sur scène.

“Kylie et Travis ont été intermittents à plusieurs reprises tout au long de leur relation”, a expliqué une source à Nous après leur première scission publique en octobre 2019. “Kylie aime toujours Travis et cela n’est pas considéré comme une rupture complète pour l’un ou l’autre.”