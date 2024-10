Kylie Jenner et Timothee Chalamet sortent pour un rendez-vous décontracté : voir photo

Kylie Jenner et Timothée Chalamet ont été aperçus récemment lors d’un dîner

Kylie Jenner et Timothée Chalamet ont été aperçus samedi lors d’un dîner discret à la pizzeria Little Charli dans le West Village de New York.

Kylie, 27 ans, et Timothée, 28 ans, ont été aperçus sur des photos prises par Deuxmoi. Dans un clip partagé par 21 Met Gala sur X, on pouvait voir le couple assis à une table et discutant entre eux.

La fondatrice de Khy est restée décontractée avec un T-shirt blanc et un pantalon noir, tandis que son copain a opté pour un pull à capuche bleu.





Cela vient après qu’un initié ait dit Personnes que le couple devient sérieux alors qu’ils terminent un an de relation. « [Chalamet’s] fermer avec [Jenner’s] famille et elle est proche de sa famille », a déclaré l’initié. « C’est une relation très sérieuse, mais aussi amusante. »

Ils ont commenté que le duo est « juste un couple formidable » et que « tout le monde les aime ensemble ».

« Ils ont vraiment réussi à trouver un bon équilibre entre travailler et passer du temps de qualité ensemble », ont-ils ajouté.

Le magnat du maquillage et le Dune La star a été liée pour la première fois en avril 2023, lorsque sa voiture a été repérée à plusieurs reprises devant le domicile de Timothée.

Ils ont rendu leur relation publique avec une sortie remplie de PDA lors du spectacle Renaissance World Tour de Beyoncé en septembre 2023. Depuis lors, Kylie Jenner et Timothee Chalamet ont fait plusieurs apparitions publiques ensemble, se montrant souvent affectueux en public.