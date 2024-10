Kylie Jenner et Timothée Chalamet sont apparus « très amoureux »: Source

La relation entre Kylie Jenner et Timothée Chalamet se renforce de jour en jour.

Le 12 octobre, le couple a été photographié en train de dîner intimement dans un célèbre restaurant de New York.

Un bavard révélé à Personnes magazine, la soirée de Jenner et Chalamet était remplie de PDA sucrés alors qu’ils mangeaient de la nourriture italienne ensemble.

« Kylie et Timothée étaient très câlins et très mignons », a déclaré la source au média. « Ils avaient l’air très amoureux. »

« Ils ont commandé des boulettes de viande standard », a noté l’informateur à propos de la nourriture que les deux hommes avaient mangée.

Le rendez-vous en amoureux a été signalé pour la première fois par Deuxmoilorsqu’ils ont partagé une photo de la star de Kardashian et de l’acteur aperçus en train de discuter lors d’un rendez-vous discret.

Plus tôt au mois d’octobre, une source avait déclaré à l’éditeur que Jenner et Chalamet formaient « juste un couple formidable » et que « tout le monde les aime ensemble ».

« Il est proche de sa famille et elle est proche de sa famille », a poursuivi la source. « C’est une relation très sérieuse, mais aussi amusante. »

« Ils ont vraiment réussi à trouver un bon équilibre entre travailler et passer du temps de qualité ensemble », a ajouté la source.