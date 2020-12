Le gang est tout ici! Maman et papa (ce serait Kylie Jenner et Travis Scott) se réunissent pour une cause très importante ce Noël.

Kylie s’est peut-être associée à The Grinch pour sa collaboration de cosmétiques de Noël, mais cette semaine, elle prouve qu’elle n’en est certainement pas une. En fait, nos cœurs ont grandi de trois tailles lorsque nous avons appris comment le fondateur de Kylie Cosmetics enseigne peu Stormi Webster sur la beauté de redonner cette saison des vacances.

Le mardi 22 décembre, Kylie et sa fille de 2 ans se sont envolées pour Houston, au Texas, pour soutenir Travis (de son vrai nom Jacques Berman Webster) lors d’un événement caritatif.

Le duo mère-fille a emmené son jet privé, surnommé Kylie Air, à Houston pour retrouver le père de Stormi lors de sa collecte de jouets avec la Cactus Jack Foundation. Le rappeur de 28 ans a dirigé un cadeau de voiture conscient de COVID dans le quartier de Sunnyside Park où il a grandi.

Kylie a partagé une photo de Stormi, portant un masque facial et une combinaison vert olive, sur place pour donner un coup de main à Travis. La star de télé-réalité de 23 ans a écrit sur son histoire Instagram, « une grande fille soutenant son papa lors de sa collecte de nourriture et de jouets de Noël ».