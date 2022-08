Kylie Jenner et Stormi montrent des manucures assorties dans une vidéo TikTok – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Stormi4 ans, vit son rêve en obtenant le traitement star et qui comprend des manucures en diamant avec sa mère, Kylie Jenner24. Kylie a partagé un adorable clip d’elle et de Stormi en train de devenir glamour sur sa page officielle TikTok le 2 août. Et tandis que Kylie pourrait se faire dorloter pour son 25e anniversaire le 10 août, Stormi était probablement juste en train de s’amuser !

Kylie a sous-titré le message en écrivant, “ongles avec bestie”, sur son TikTok. Dans la vidéo, Kylie a montré sa manucure simple mais somptueuse avec des diamants. Ses longs ongles ont été peints dans une couleur rose nude avec des embellissements de diamants sur chaque ongle, tandis que Stormi a choisi une couleur orange vif avec des diamants pour l’été.

La maman de deux enfants est souvent vue avec sa fille de quatre ans dans de nombreuses aventures entre maman et fille. Récemment, le 8 juin, Kylie a emmené Stormi chez Ulta Beauty pour acheter la ligne de maquillage et de soins de sa mère dans la vraie vie. Kylie a partagé une photo de l’adorable sortie et a sous-titré le post, “a emmené mon bébé ange magnifique goosey girl voir @kylieskin & @kyliecosmetics à @ultabeauty toujours un tel rêve à chaque fois que je visite. merci à toute l’équipe ulta toujours xx.”

Stormi est tout au sujet de la vie glamour, comme on la voit souvent sur les différents comptes de médias sociaux de Kylie jouant avec les vêtements et le maquillage de sa mère. Cela a été quatre ans de contenu adorable pour maman et fille pour Kylie, alors qu’elle accueillait Stormi avec son petit ami, Travis Scott, le 1er février 2018.

Kylie a agrandi sa famille avec Travis, car ils ont accueilli leur deuxième enfant ensemble le 2 février 2022. Elle l’a d’abord nommé Wolf, mais s’est ensuite rendue sur Instagram pour dire que ce n’était plus le nom de son fils et qu’elle n’avait pas encore révélé publiquement le nouveau nom du petit garçon de 6 mois.

Le 19 juin, Kylie était tout au sujet de la famille, alors qu’elle postait un message d’amour pour la fête des pères à Travis sur Instagram avec la légende, “bonne fête des pères papayyyy nous t’aimons.” La photo montrait le rappeur en train de manger au lit avec son fils nouveau-né sur ses genoux et sa fille Stormi faisant la sieste à ses côtés.

Il est clair que Kylie adore être maman et passe autant de temps avec ses adorables enfants que son emploi du temps chargé le lui permet, même s’il s’agit d’une manucure rapide. Et cette maman le garde définitivement chic quoi qu’il arrive.