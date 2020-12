Les étoiles brillent de mille feux ce Noël alors qu’elles donnent des relookings festifs à leurs maisons.

Des stars comme les Kardashian et Kate Hudson ont tout fait avec des jeux de lumière éblouissants.

Mais il y a un prix à payer pour ces idées brillantes – les experts d’ElectricDirect estimant qu’elles pourraient coûter jusqu’à 100 000 £ à créer.

L’extérieur de la maison de Kim Kardashian a été décoré de lumières blanches traditionnelles, avec le terrain de son manoir rempli de vrais arbres de Noël.

Les superbes lumières, qui valent environ 100000 £, correspondent à l’intérieur moderne de son coussin en peluche, qui a été conçu par la femme de 40 ans et son mari Kanye West.







(Image: Le Grinch / BACKGRID)









(Image: Patrick McMullan via Getty Images)



Nul doute que leurs quatre enfants North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, Psalm, deux ans et un an, adorent le look festif de la maison.

Kimye l’a rendu très spécial pour ses enfants en décorant leur maisonnette avec des lumières colorées.

Sa petite sœur Kylie Jenner a dépensé le même montant pour éclairer sa maison.







(Image: Le Grinch / BACKGRID)



On pense que la femme de 23 ans vaut 522 millions de livres sterling grâce à son entreprise de beauté, donc l’argent n’était pas un problème lors de la décoration de sa demeure.

On pense que Kylie a dépensé entre 80000 et 100000 £ pour donner à son lieu une cure de jouvence festive.

Elle a installé des lumières dorées scintillantes tout autour de sa maison et a également décoré les arbres de son jardin.







(Image: Le Grinch / BACKGRID)









(Image: Kylie Jenner / Instagram)



La maman d’un enfant partage le méga manoir avec sa fille Stormi, âgée de deux ans.

Jennifer Garner a dépensé moins pour ses lumières de Noël, mais elles sont tout aussi flashy.

La star de cinéma aurait une valeur nette de 45 millions de livres sterling et on pense qu’elle a dépensé entre 80000 et 100000 £ pour les lumières.







(Image: Le Grinch / BACKGRID)









(Image: Getty Images)



Elle a utilisé des bulles multicolores, ce qui rend sa maison très festive.

Jennifer partage trois enfants avec son mari Ben Affleck: Violet, 15 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, huit ans.

La maison de célébrités avec le budget le plus modeste est la maison de Kate Hudson.







(Image: Le Grinch / BACKGRID)









(Image: Karwai Tang / Getty Images)



On pense qu’elle a dépensé entre 30 000 et 40 000 £ sur ses lumières de Noël.

Kate, qui vaut 60 millions de livres sterling, a décoré sa maison dans les tons classiques de Noël rouge et blanc.

L’étoile presque célèbre est maman de Ryder, 16 ans, Bingham, neuf ans, et Rani, deux ans.