Kylie Jenner et Jordyn Woods lancent une réunion de BFF à la NYFW

Les anciennes meilleures amies Kylie Jenner et Jordyn Woods ont officialisé leur amitié ravivée sur TikTok alors qu’elles traînaient ensemble à la NYFW.

Plus de quatre ans après que le (premier) scandale de tricherie de Tristan Thompson ait rompu l’amitié des meilleures amies Kylie Jenner et Jordyn Woods, ils sont à nouveau attachés à la hanche. Les fans ont repéré le duo dynamique dans les rues de New York pour la Fashion Week de New York.

Après des mois de spéculation, Kylie a lancé ses retrouvailles avec une apparition de Jordyn dans un nouveau TikTok. La vidéo sponsorisée montrait la maman magnat en train de faire du shopping exclusif chez Acne Studios.

Kylie s’est montrée en train de s’arrêter devant le magasin, posant avec son carton découpé et recherchant des portants de vêtements. Elle avait l’air cool sans effort avec des vagues de plage, une chemise à col blanc surdimensionnée, un jean large et des lunettes de soleil noires surdimensionnées.

Ils ont taquiné les vibrations des meilleurs amis avec un bref moment de pose ensemble. Le clip désormais viral compte près de 3 millions de vues. Des milliers de commentaires applaudissant l’apparition rapide de Jordyn.

Elle a porté denim sur denim avec une jupe longue coordonnée, un haut de style moto vieilli et une veste courte marron. La fondatrice de Woods by Jordyn semblait prouver que les blondes s’amusent davantage avec son carré élégant.

La réunion des meilleurs amis bien-aimés était tellement attendue que le TikTok d’un fan de l’extérieur du magasin a également accumulé 1,4 million de vues.

Les rumeurs sur les retrouvailles de Kylie Jenner et Jordyn Woods ont commencé cet été

Comme BOSSIP l’a précédemment rapporté, des paparazzi ont repéré les deux influenceurs lors d’un rendez-vous sushi ensemble en juillet. Des sources affirment qu’ils ont commencé à passer du temps ensemble au cours de la dernière année avant cette sortie publique.

Kylie avait précédemment déclaré à TMZ que ses sœurs ne l’avaient pas forcée à rompre les liens avec Jordyn. Lors d’un épisode de 2021 de L’incroyable famille Kardashian, elle a expliqué qu’elle « n’avait aucune rancune contre Jordyn ». Ajoutant que « les gens font des erreurs, les gens vivent et ils apprennent ».

Jordyn a toujours dit qu’elle voulait réparer leur relation. Elle aurait fait le premier pas. Bien que Tristan ait été le seul à être impliqué pour avoir embrassé le mondain lors de sa fête en 2019, Jordyn s’est excusé auprès de Kylie pour la façon dont cela s’est passé.

Maintenant, il semble que le couple soit revenu au bonheur de son meilleur ami comme s’il n’était jamais parti.