Photo : Kylie Jenner essaie de « rentrer dans le moule » après les propos haineux des mannequins : Source

Kylie Jenner tente apparemment de prouver qu’elle est suffisamment digne pour travailler dans l’industrie de la mode après avoir affirmé qu’elle abaisserait les normes de l’industrie.

Alors que Timothée Chalamet adore son look chez la jeune femme de 27 ans, l’entrepreneur voudrait réformer sa silhouette et devenir un modèle.

Pour cette raison, la mère de deux enfants envisagerait de dissoudre ses « produits de comblement pour les lèvres », a rapporté En contact chaque semaine.

En plus de cela, la source a affirmé : « Elle parle également de réduire un peu ses fesses. »

« Elle veut être plus haute couture ces jours-ci et ses courbes extrêmes ne correspondent tout simplement pas au moule lorsqu’il s’agit de looks couture », a également expliqué la source.

Avant de quitter le chat, l’initié a également révélé : « Elle adore ses gros seins », notant : « mais beaucoup de gens lui ont suggéré de réduire quelques tailles de bonnets si elle veut avoir l’air plus chic et moins ringarde. »

Ce rapport fait suite à des affirmations selon lesquelles de nombreux magnats de la mode estiment que Kylie Jenner ne mérite pas d’être mannequin après sa promenade lors de la Fashion Week de Paris.