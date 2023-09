Kylie Jenner épate dans une robe moulante après la sortie de Timothee Chalamet – Hollywood Life

Crédit d’image : Laurent Vu/SIPA/Shutterstock

Kylie Jenner stupéfaite dans une robe blanche moulante après son rendez-vous avec son petit ami Timothée Chalamet lors de la Fashion Week de Paris.

La jeune femme de 26 ans a partagé une série de photos Instagram le mardi 26 septembre, d’elle-même posant dans cet ensemble élégant, qu’elle a associé à des talons assortis. Kylie a tiré ses cheveux en queue de cheval et a accessoirisé son look avec un petit sac à main blanc et un châle rouge vif et orange.

Même si elle n’a inclus Timothée, 27 ans, dans aucun des clichés, quelques fans ont demandé au Les Kardashian star à son sujet, avec un écrit: « Nous avons besoin d’une photo avec Timmy. »

Un jour auparavant, Kylie avait été vue arrivant à Rosaliafête d’anniversaire dans la Ville de l’Amour avec le Dune acteur. Alors que les paparazzi envahissaient leur véhicule, Kylie a saisi l’index de Timothée alors qu’ils se précipitaient dans la salle. Le couple portait des tenues noires pour leur soirée discrète.

La relation entre Kylie et Timothée continue de faire la une des journaux maintenant que le couple a rendu public leur histoire d’amour. Plus tôt ce mois-ci, ils ont été aperçus en train de s’embrasser et de partager quelques baisers lors d’un Beyoncé concert à Los Angeles. Des extraits de la douce soirée du duo sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Cependant, cela n’était pas comparable à la sortie remplie de PDA de Kylie et Timothée à l’US Open plus tard dans la semaine, qui a mis les fans dans le vertige.

Les tourtereaux de premier plan ont déclenché des spéculations sur les fréquentations plus tôt cette année. Cependant, ce n’est qu’en avril que les fans ont été convaincus qu’ils étaient ensemble, lorsque le véhicule du magnat de Kylie Cosmetics a été aperçu garé à l’hôtel. Wonka domaine de l’acteur à Beverly Hills. Néanmoins, les deux hommes n’ont pas commenté publiquement leur relation. La seule reconnaissance subtile que les fans ont reçue a été lorsque Timothée a été approché par un photographe à Los Angeles le 19 septembre. Après qu’on lui ait demandé ce que ça faisait de sortir avec Kylie, le natif de New York a simplement souri, a mis ses écouteurs et a continué à marcher.

Même s’ils apprécient la compagnie de l’autre, Kylie et Timothée restent concentrés sur leur carrière. Saison 4 de la série des entrepreneurs en maquillage, Les Kardashiansera présenté en première sur Hulu le jeudi 28 septembre et le Ne cherchez pas L’acteur a deux films à venir : Wonka et Dune : deuxième partie.