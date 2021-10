Kylie Jenner entre dans l’esprit d’Halloween alors qu’elle cuisine avec Stormi et décore sa maison

Kylie Jenner et sa fille Stormi sont prêtes pour Halloween ! Le duo a commencé à décorer et à préparer des cupcakes festifs. Voir les photos douces.

Kylie Jenner est prêt pour la saison effrayante. La fondatrice de Kylie Cosmetics, 24 ans, a partagé une série de photos le premier jour d’octobre sur Instagram qui présentaient son décor et ses activités d’Halloween, notamment la cuisson de cupcakes avec sa fille. Stormi, 3.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Des mini citrouilles oranges, une fausse araignée sur des livres de table basse et deux sorcières font partie des décorations d’Halloween dans sa maison. La diapositive photo comprend également des cupcakes festifs violets et orange. Les mains couvertes de glaçage violet de Little Stormi (et les ongles peints en rouge) étaient visibles sur la quatrième diapositive.

Kylie partage sa fille Stormi avec Travis Scott. Le couple, encore et encore, attend son deuxième enfant ensemble. L’ancienne star de la télé-réalité a confirmé la nouvelle le 7 septembre avec une vidéo Instagram qui racontait son parcours de grossesse jusqu’à présent, notamment en passant un test de grossesse et en subissant une échographie aux côtés de Stormi.

Une source a précédemment déclaré HollywoodLa Vie que si le couple – qui s’est séparé en octobre 2019 après deux ans de fréquentation – attend un autre enfant ensemble, ils ne sont pas « officiellement de nouveau ensemble », ajoutant : « C’est quelque chose dont ils parlent depuis près d’un an, sinon plus. . Elle veut un deuxième enfant depuis toujours.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Quelques semaines après la confirmation du bébé no. Le 2, Kylie a annoncé une nouvelle marque dans son portefeuille d’activités : Kylie Baby, une nouvelle gamme de produits de soins pour bébés « propres, végétaliens » et « conscients », comprenant un shampooing, un revitalisant et un savon pour le bain moussant. Quelques jours avant le lancement de la marque le 28 septembre, Kylie a partagé une photo de campagne sur Instagram avec sa fille Stormi et a jailli de la nouvelle entreprise.

« C’était un de mes rêves de développer des soins de bébé propres, sûrs, efficaces et conscients quand je suis devenue maman », a-t-elle légendé la publication. « Je sais que nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, donc rendre cette ligne complètement végétalienne et hypoallergénique était très personnel pour moi ! Je suis tellement fier de ces produits et j’avais hâte de partager cela avec vous et votre famille ! »

Pendant ce temps, une autre entreprise a suscité la controverse. La nouvelle ligne de maillots de bain de Kylie, Kylie Swim, est sortie le 17 septembre ; les critiques ont afflué, claquant les produits comme étant de qualité bon marché et non inclus pour toutes les tailles de corps. « Cela se résume à un manque d’intégrité en tant que propriétaire d’entreprise et entrepreneur », a déclaré un créateur de maillots de bain sur TikTok à propos du magnat. « Quand vous mettez quelque chose, vous voulez que les gens qui y dépensent leur argent durement gagné soient un bon produit de haute qualité – et le fait qu’ils aient donné leur accord me préoccupe vraiment. »