Kylie Jenner en robe transparente pendant la Fashion Week de Paris : photos – Hollywood Life

Crédit image : Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock

Kylie Jenner devient rapidement la instant à la Fashion Week de Paris. Après plusieurs entrées époustouflantes dans les meilleurs défilés, la magnat du maquillage a emmené son style emblématique au gala The BoF 500 au Shangri-La Hotel, samedi 1er octobre. Portant un ensemble de dentelle noire transparente à couper le souffle, Kylie était le toast de l’événement parsemé de célébrités, qui rassemble les membres d’élite du BoF 500, qui façonnent l’industrie mondiale de la mode.

Quelques semaines à peine avant de tuer la soirée de la mode française, Kylie était occupée à consolider sa couronne de mère adorée en offrant à sa fille et à ses nièces un voyage dans l’endroit le plus heureux de la Terre ! La star de télé-réalité a été aperçue à Disneyland avec Stormi4, et les cousins ​​de Stormi — Chicago Ouest4, Rêver Kardashian5, et Vrai Thompson4 — le 15 septembre. Dans une adorable vidéo partagée sur son compte Instagram, Kylie pouvait être vue main dans la main avec les quatre tout-petits alors qu’ils se frayaient un chemin à travers le parc d’attractions en portant leur plus bel équipement Mickey Mouse !

Pendant ce temps, Kylie a récemment commenté un autre cousin de KarJenner qui n’a pas été vu dans le clip de Disneyland : son petit garçon nouveau-né ! Elle s’était arrêtée Le Late Late Show avec James Corden la semaine dernière et a révélé qu’elle n’était toujours pas prête à annoncer le nom de son fils de 7 mois après qu’elle et son bébé papa Travis Scott décidé que leur surnom original de “Wolf” n’était pas exactement la bonne personne.

Kylie – qui partage également Stormi avec Travis – a poursuivi en disant que les parents ne se réfèrent pas à leur paquet de joie par “Wolf”, mais ils ne sont pas prêts à partager l’autre nom, car il semble toujours avoir une question marque accrochée dessus. “Travis aime parfois… un jour, il dira : ‘Oooh, ce nom est plutôt cool’ et le changera à nouveau”, a expliqué la star de télé-réalité. “Donc, nous n’allons probablement pas le changer officiellement jusqu’à ce que …”

Cependant, à la fin du segment, Kylie a révélé qu’ils avaient “zoné” un nom. Et quand James a demandé si son fils portait toujours le nom d’un animal, Kylie a répondu que ce n’était pas le cas. “Il y a une énorme exclusivité !” s’exclama James.