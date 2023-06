Kylie Jenner emmène les fans dans une visite de son manoir californien : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jason Sean Weiss/BFA.com/Shutterstock

A 25 ans, ce n’est un secret pour personne Kylie Jenner, a déjà amassé la valeur de toute une vie de succès financier. Nulle part cela n’est plus apparent que dans son domaine palatial californien de 36 millions de dollars, et le magnat de Kylie Cosmetics vient d’emmener les fans à l’intérieur pour un look intime. Dans une vidéo TikTok partagée jeudi 8 juin, la maman de deux enfants a commencé dans le coin bar. « Ok, je ne vais pas faire une tournée complète de la maison », a-t-elle dit à la caméra en portant un haut court blanc. Mais, je suis dans… je vais vous montrer dans quelle pièce je suis. Je suis dans mon bar en ce moment, et j’aime ça parce qu’il y a cette jolie lumière. Kylie a fait un panoramique de la caméra sur le somptueux bar, qui avait comme on pouvait s’y attendre une rangée de sœurs Kendall Jenner818 bouteilles de tequila alignées sur le comptoir élégant. En arrière-plan, « In My Room » de Chance Péna pouvait être entendu jouer.

@Kylie Jenner En réponse à @habibi ♬ son original – Kylie Jenner

Puis il est sorti du bar en disant « c’est mon salon », tout en souriant et en montrant un canapé blanc enveloppant et une magnifique cheminée. « C’est bizarre », a-t-elle doucement rigolé et murmuré tout en continuant la visite. Elle a également partagé un beau piano à queue blanc avec un plateau en verre et a révélé que sa fille Stormi Webster a des cours de piano « chaque semaine ». « Je vais apprendre », a partagé Kylie. « J’ai décidé cet été, j’apprendrais à jouer du piano. »

Elle a terminé la mini tournée en soufflant un baiser à ses 52,7 millions de followers sur la plateforme. « Je ne pensais pas que tu étais du genre à écouter la chanson dans ma chambre. J’adore absolument cette chanson », a écrit un fan, tandis qu’un autre a fait remarquer:« Tout son salon est plus grand que ma maison », aux côtés d’une rangée d’emojis rieurs.

Par Mode de viele Kardashian La star a acheté le palais Holmby Hills au cœur de West Los Angeles en 2020. Sean Diddy Peignes est parmi les voisins de haut niveau dans l’enclave incroyablement chic. Le pad de Kylie vaut plus de 36 millions de dollars. « Quand il s’agit de décorer leurs maisons, ils n’épargnent aucune dépense », a déclaré une source au point de vente des KarJenner et de leurs maisons somptueusement aménagées. « Entre le tournage de leurs émissions à la maison, le divertissement et l’organisation de fêtes à la maison et la présentation de leurs espaces sur Instagram, ils s’assurent que leurs maisons sont parfaites à tout moment. »

