Kylie Jenner embrasse BFF Stassie après la séparation de Travis Scott: Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : TheRealSPW/ MEGA

Rien ne dit meilleur ami qu’un baiser de la Saint-Valentin ! Les Kardashian étoile Kylie Jenner25 ans, est allée sur Instagram le 14 février pour partager une série de photos adorables avec sa meilleure amie, Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou, 25 ans, et même inclus l’un d’eux verrouillant les lèvres ! “forever valentine”, le duo sexy a légendé le message. La bombe blonde n’a pas tardé à commenter et a noté, “pour toujours et puis certains.” Si mignon!

Dans la série de clichés jaillissants, la beauté brune a porté une veste en cuir, un jean baggy et des baskets multicolores. Stassie a également assorti son béguin pour le V-Day dans une veste en cuir similaire, un jean déchiré et des baskets blanches. Dans la première diapositive, la mère de deux enfants chuchote quelque chose à l’oreille de son copain, les choses s’aggravant sur la deuxième photo d’eux se faisant taire. À la troisième photo, Kylie a embrassé Stassie sur la joue avant de finalement verrouiller les lèvres dans la quatrième diapositive. L’adorable message s’est terminé avec eux qui ont éclaté de rire au moment effronté.

Bon nombre des 380 millions d’abonnés du fondateur de Kylie Cosmetics ont inondé les commentaires de leurs réactions à la photo smooching, y compris l’assistante exécutive de Kylie, Maguire Grace Amundsen. “meilleures amies pour toujours [heart emopji] vous deux », a noté le bras droit de Kylie. D’autres admirateurs de Stassie et King Kylie étaient tout aussi obsédés par le poste. “C’EST TOUT CE DONT J’AI BESOIN AUJOURD’HUIYYY [sic]», a déclaré un fan, tandis qu’un autre a convenu:« Quand votre meilleur ami est votre âme sœur.

Comme les lecteurs le savent peut-être déjà, le message arrive quelques mois seulement après la séparation de Kylie du rappeur Travis Scott, 31 ans, juste avant les vacances de Noël. Une source proche de la starlette a confié Hebdomadaire américain que le plus jeune membre de la famille KarJenner et son beau-frère prévoyaient de passer les vacances ensemble avant que les choses ne tournent au vinaigre. “Kylie et Travis sont repartis, ils étaient censés passer les vacances ensemble, mais elle est allée à Aspen pour être avec sa famille et ses amis là-haut”, a déclaré l’initié à l’époque. “Cela s’est produit tellement de fois auparavant, ils sont connus pour être à nouveau éteints, mais restent toujours amis et d’excellents coparents.”

Le hitmaker “Coffee Bean” et son ancienne dame principale se sont séparés en octobre 2019 après avoir fréquenté pendant deux ans. Ils ont accueilli deux enfants au cours de leur histoire d’amour qui dure depuis cinq ans. Les enfants de Kylie et Travis incluent : Stormi5, et Aire Webster1. Le 13 janvier, un initié de Kardashian-Jenner a déclaré HollywoodLa Vie la raison pour laquelle le couple de célébrités s’est séparé. “L’un des facteurs qui ont contribué à leur rupture la plus récente est qu’après 6 ans ensemble et deux enfants, Travis n’avait toujours pas montré à Kylie qu’il était à 100% engagé envers elle pour la vie”, ont-ils affirmé. “Il sait depuis plusieurs années que Kylie voulait être fiancée, et ils en ont discuté. Mais la bague n’est jamais venue, et ses amis et sa famille pensent qu’elle le mérite. Elle voulait le mariage de ses rêves depuis si longtemps et Travis en était conscient.

Il est clair que Kylie est passée à autre chose, car elle a même récemment posé au lit aux côtés de Stassie le 15 janvier. “pour toujours.” Les deux superbes dames sont attachées à la hanche depuis qu’elles sont devenues meilleures amies au collège, et il est clair qu’elles vont toujours bien.

