Kylie Jenner a épaté les fans samedi soir alors qu’elle présentait ses vrais cheveux dans un rare moment de beauté dépouillée.

La star de télé-réalité de 23 ans est un véritable caméléon de style et est bien connue pour son large éventail de vins et d’extension qui lui donne l’illusion d’être une blonde, brune, barbe à papa, et au-delà.

S’adressant à Instagram Stories samedi, Kylie a partagé des images d’elle-même admettant ses propres cheveux naturels – qui avaient été teints en rouge auburn vibrant.

Posant dans un sweat-shirt fantaisie et portant des bijoux en or, Kylie a fait la moue devant la caméra et a effleuré ses cheveux courts de manière ludique – qui étaient épinglés avec de simples poignées.









Elle a écrit à côté de la vidéo: « Mes vrais cheveux sont cuuuute. »

Ajoutant: « Je dois lui donner plus d’amour. »

Les fans ont été d’accord, avec une prise sur Twitter pour déclarer que les cheveux de Kylie étaient en effet « trop ​​mignons » et ont ajouté: « Nous avons besoin de plus de photos » à côté d’un emoji coeur rouge.









Kylie – qui possède un empire cosmétique d’un milliard de dollars – montre rarement ses mèches naturelles, préférant plutôt les couvrir de perruques criardes et accrocheuses.

En mai, elle a ravi les fans quand elle a partagé des images des coulisses de sa vie glamour en donnant des mises à jour sur la teinture de ses cheveux.

Alors que l’année dernière, elle a révélé qu’elle évoluait dans le monde des soins capillaires suite au succès de sa gamme de cosmétiques.









En mai 2019, elle a déposé les documents relatifs aux marques déposées pour une société appelée Kylie Hair – la marque déposée couvrant les produits coiffants, les shampooings et revitalisants, les masques capillaires, les brosses, les fers à friser, les fers plats, les sèche-cheveux et les diffuseurs.

Alors que ses sœurs aînées, Kim, Kourtney et Khloe Kardashian, ont déjà lancé des produits de soins capillaires via leur ligne 2015 Kardashian Hair.

Kim a déclaré à Séduire la collation à l’époque: «Nous voulons que la ligne soit vraiment bonne.







(Image: Instagram)



«Vous pouvez vous attacher à n’importe quel produit, et ce n’est pas ce dont nous sommes. Nous voulons nous assurer que la qualité de notre produit est si incroyable qu’elle parle vraiment d’elle-même.

«Nous sommes assis avec toute une équipe, et nous ne sommes pas des chimistes … Nous ne comprenons pas la science derrière cela.

« Donc on peut juste l’expliquer, et ensuite c’est à nous de le tester et on le donne à toutes nos équipes glam, à tous nos amis, à nos assistants, parce que nous voulons nous assurer que ça marche sur différents types de cheveux. »