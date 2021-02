Kylie Jenner a donné à son père Caitlyn Jenner une cure de jouvence alors qu’ils apparaissaient ensemble dans une rare vidéo YouTube.

La magnat du kit pour les lèvres, âgée de 23 ans, a joué dans le dernier téléchargement de l’ancienne olympienne, car elle avait désespérément besoin de quelqu’un pour faire son glamour pour un déjeuner en ville.

Sans personne disponible pour aider en raison de la pandémie de Covid, Caitlyn, 71 ans, a dû se tourner vers sa fille en dernier recours et le duo était ravi que Kylie soit enfin sa maquilleuse personnelle pour la journée.

Présentant sa fille sur la vidéo, Caitlyn a déclaré: « Cela commence par un K. »

« Bonjour YouTube! » cria la mère d’un enfant alors que la caméra se tournait vers elle.









« Nous parlions de cela pour toujours », a-t-elle ajouté. « Je suis tellement excité parce que je reprends la chaîne YouTube de Caitlyn Jenner. »

Le duo papa et fille a dit à ses fans qu’ils avaient « sauvé le jour spécial » pour leurs fans, Kylie lui demandant: « Avez-vous déjà pensé que ce jour viendrait? »

Caitlyn, qui est sortie en tant que femme transgenre âgée de 65 ans en 2015, a déclaré à sa fille: « Non, je n’ai jamais pensé. Enfin, il était temps pour moi d’être moi et de vivre ma vie et je ne pensais pas que je pouvais le faire et je l’ai fait. et vous avez été mes meilleurs amis et mes enfants ont été absolument merveilleux dans tout cela. «









Kylie a ensuite utilisé ses propres produits de maquillage sur le visage de Caitlyn, notamment Kylie Cosmetics et Kylie Skin.

La femme d’affaires a fait un travail parfait sur le maquillage de son père, laissant Caitlyn satisfaite du résultat.

Au cours de la séance de soins, Kylie a posé à son père quelques questions que les fans avaient tenu à découvrir.

Elle a dit: « Je voulais te demander. Parfois, les gens sont vraiment confus quand Kendall et moi t’appelons papa. Je sais que nous avons eu une conversation il y a quelques années et que vous étiez d’accord pour que nous vous appelions papa. Que pensez-vous de cela maintenant ? «









« Je pense que c’était l’une des meilleures décisions que j’ai prises et parfois cette communauté peut être assez difficile – surtout quand il s’agit de pronoms et tout le monde a une opinion et ainsi de suite », a répondu Caitlyn.

«J’ai vraiment senti dès le début que je devais le faire à ma façon qui fonctionne pour moi et je pense que tout le monde doit le faire à sa manière.

« Certaines personnes disent: » Tu es la mère « . Non, je ne suis pas, je suis le père et j’ai été tout le chemin. Je serai leur père jusqu’au jour où ils mourront ou je mourrai.









« Quand tu m’as posé cette question, la première chose qui m’est venue à l’esprit était, » Bien sûr « . Et donc tu as tout le temps et moi. Tu dis toujours, » Mon père elle « .

« Et c’est difficile, parce que vous en changez les pronoms en plein milieu. Chaque fois que je l’entends, je pense, » Mes filles sont dessus « . »

Ils ont terminé la vidéo avec le couple enlacé et Caitlyn remerciant Kylie pour son maquillage, ajoutant à quel point c’était génial de passer du temps ensemble car ils sont généralement très occupés par leur vie quotidienne.

