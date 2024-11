Kylie Jenner devient entièrement nue dans le rôle de Demi Moore dans « Striptease »

Kylie Jenner met son chapeau sur le ring pour devenir la reine d’Halloween.

Tandis que la sœur aînée du magnat de la beauté, Kim Kardashian, optait pour des prothèses élaborées pour les vacances dans un costume d’alligator albinos moulant, Kylie s’habillait résolument. vers le bas le 31 octobre.

La plus jeune sœur Kardashian-Jenner s’est entièrement déshabillée pour recréer l’affiche du film de 1996 Strip-teaseavec Demi Moore.

Kylie semblait porter des extensions de cheveux noirs, ainsi qu’un maquillage neutre et un vernis pour les orteils assorti à son teint. Elle a posé avec les membres croisés dans la même position que Moore pour l’affiche, et a été montée sur un fond bleu avec le titre du film et le nom de Jenner au-dessus.

Kylie Jenner se déguise en Demi Moore dans « Striptease » pour Halloween. pic.twitter.com/aJpyevtzGF31 octobre 2024

C’est fini Instagramquelque chose d’assez drôle s’est produit : la fille de Moore avec Bruce Willis, Tallulah Willis, a donné son sceau d’approbation au « costume », en écrivant : « Yasssss mama – donnant une mère littérale @demimoore @kyliejenner »

L’obtenir? Parce que Demi Moore est elle mère littérale? De toute façon.

Pendant ce temps, Kim Kardashian a commenté : « Obsédée » et Khloé Kardashian a dit : « Damnnnnnn ».

Dans une seconde Publication Instagramla fondatrice de Kylie Cosmetics a posé dans une tenue de Strip-teaseun bikini à paillettes avec une chemise boutonnée blanche sur le dessus.

Une fois de plus, Tallulah a encouragé Kylie dans les commentaires : « Omgggg me rappelle mon enfance, go girl blessss », a-t-elle écrit.

Et Kim et Khloé ont adoré aussi, le fondateur de Good American écrivant : « Kylie, c’est une ville folle ».

MAIS! Kylie n’en est pas restée là. La star de la télé a encordé sa sœur Kendall Jenner pour recréer la performance de « What Dreams Are Made Of » de Lizzie McGuire film, avec Kylie dans le rôle d’Isabella Parigi et Kendall dans le rôle de Lizzie.

Khloé Kardashian et sa nièce Dream sont allées en chats pour Halloween. (Crédit image : avec l’aimable autorisation de Khloé Kardashian / Instagram)

Pendant ce temps, Khloé est allée en chat avec sa nièce Dream et son fils Tatum, tandis que le fils de Kim, Psalm, était Deadpool.

Psalm West s’est déguisé en Deadpool pour Halloween. (Crédit image : avec l’aimable autorisation de Khloé Kardashian / Instagram)

North, le cousin aîné des enfants, 11 ans, nous a tous épatés avec son impression de Tyler, le créateurplus elle et Tiana de La princesse et la grenouille costumes.