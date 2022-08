Kylie Jenner dénonce l’accusation selon laquelle Kylie Cosmetics contourne les protocoles de sécurité : “Honte à vous”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kylie Jenner applaudit après avoir été accusée d’avoir contourné les “protocoles d’assainissement appropriés” à Milan, en Italie, pour tester des produits pour sa ligne de beauté, Kylie Cosmetics.

Kevin James Bennett, un développeur de cosmétiques, s’est rendu sur Instagram jeudi pour appeler publiquement Jenner pour ne pas avoir suivi les protocoles. La mondaine téléchargé à l’origine plusieurs images d’elle-même en blouse blanche, sans gants ni filet à cheveux, mélangeant différents produits de maquillage.

“Je suis un développeur de cosmétiques et je travaille avec des fabricants de cosmétiques (et leurs laboratoires) dans le cadre de mon travail”, écrit-il dans sa longue légende. “J’ai les cheveux très courts et je n’ai JAMAIS été autorisé à entrer dans le laboratoire ou sur le lieu de fabrication sans filet à cheveux, couvre-chaussures, masque… et GANTS jetables.”

Il a poursuivi: “Kylie incite ses abonnés à penser qu’elle crée des cosmétiques. Et j’aimerais savoir quel fabricant ignorant (en Italie) l’a laissée mettre en scène cette séance photo dans son laboratoire et sur le lieu de fabrication – sans suivre un assainissement approprié. J’ai besoin du nom parce que je veux m’assurer que mes clients ne travaillent JAMAIS avec eux.”

Bennett a conclu sa légende en disant qu’il essayait de “protéger” les clients potentiels de Kylie Cosmetic. Son message a reçu une réponse de la star de “L’incroyable famille Kardashian”.

“kevin – cette photo n’a pas été prise dans une usine de fabrication”, a commencé Jenner. “Je ne contournerais jamais les protocoles sanitaires et aucune autre célébrité ou propriétaire de marque de beauté ne le ferait non plus. C’est totalement inacceptable, je suis d’accord.”

Elle a poursuivi : “C’est un petit espace personnel créant mes propres échantillons amusants et prenant des photos pour un contenu loin de la fabrication de masse. Personne ne met les clients en danger !”

“honte à toi kevin pour avoir diffusé de fausses informations !!!!” conclut-elle.

La réponse de Jenner n’a pas empêché Bennett de poursuivre ses accusations contre la personnalité des médias sociaux. Il a continué à l’accuser d’avoir “gaslighté” ses fans.

“oh étais-tu là kevin? ugh maintenant je dois changer le nom de mon chien”, a-t-elle répondu à son commentaire.

Jenner a plusieurs lévriers italiens, son dernier ajout à sa famille étant “Kevin” en février de l’année dernière.

Il semble que Jenner ait mis fin à la guerre des médias sociaux car elle a été vue en train de quitter Nobu à Londres avec son petit ami, Travis Scott, et leur fille, Stormi, jeudi soir.

La petite amie de Scott a fondé Kylie Cosmetics en 2015. Depuis le lancement de la marque de maquillage, Jenner a produit plusieurs collaborations avec ses sœurs et a rapporté des millions de dollars.

Kylie Cosmetics a été reconnue pour avoir fait de la jeune femme de 25 ans la première milliardaire de la famille Kardashian.