Kylie Jenner déborde presque d’un minuscule bikini string alors qu’elle affiche des courbes post-bébé au manoir de 12 millions de dollars de Kris à Palms Springs

KYLIE Jenner a montré ses incroyables courbes post-bébé dans un minuscule bikini au manoir de 12 millions de dollars de sa mère Kris à Palm Springs.

La star de Kardashians, 25 ans, a séduit dans un deux pièces noir alors qu’elle posait dans une immense piscine sur les photos torrides.

Kylie Jenner a montré ses incroyables courbes post-bébé dans un minuscule bikini

La jeune femme de 25 ans a posé dans la piscine du manoir de 12 millions de dollars de sa mère Kris à Palm Springs

Kylie s’est assise au bord de la piscine sur une photo et a pataugé dans l’eau sur une deuxième image.

La mère de deux enfants – qui a accueilli son deuxième enfant en février – a séduit le haut plongeant et le bas string.

Le magnat de la beauté a partagé les clichés torrides sur Instagram mercredi et les a sous-titrés: “Staycation”.

Kylie a partagé ses pensées positives sur le corps des Kardashian après avoir accouché pour la deuxième fois.

Dans la finale de la saison 2, elle a fait l’éloge de sa silhouette et a dit qu’elle aimait être « nue ».

La star de Hulu essayait une tenue pour les Billboard Music Awards, auxquels elle a assisté avec son bébé papa Travis Scott, 31 ans.

La magnat des cosmétiques portait une robe Balmain illusion “nue” qui épousait ses courbes emblématiques trois mois après la naissance de son bébé.

En essayant la tenue avec son équipe, Kylie a rejeté ses cheveux en arrière et a dit: “J’aime l’ambiance.”





Dans un confessionnal, elle a révélé qu’elle se sentait fière de son corps et avait hâte de le montrer sur le tapis rouge.

“Je suis toujours maman, mais ce sont les années où je suis censée être nue”, a-t-elle commencé.

“Avec mon a ** out, t ***** s out … f ** k yeah”, a ajouté la mère de deux enfants.

Kylie et Travis ont assisté aux Billboard Awards à Las Vegas en mai, trois mois après la naissance de leur fils, anciennement connu sous le nom de Wolf.

Le couple a amené sa fille Stormi, âgée de quatre ans, à l’événement.

LA POSITIVITÉ POST-BÉBÉ

Depuis l’accouchement, Kylie a confiance en son corps post-bébé.

Le E! alum a montré ses courbes enviables à de nombreuses reprises dans une variété de tenues sexy.

Pendant ce temps, elle a récemment été félicitée par ses fans pour avoir partagé des photos pertinentes de son voyage post-partum sur les réseaux sociaux.

Dans les semaines qui ont suivi l’accouchement, elle a posté des clichés intimes montrant ses “vergetures” et son “excès de poids”.

Dans un épisode précédent de The Kardashians, Kylie a dit à maman Kris qu’elle acceptait les changements apportés à son corps après son deuxième enfant.

“Je suis beaucoup moins stressée par mon poids et mon apparence, et beaucoup plus par l’énergie féminine et le fait que j’ai fait un bébé”, a-t-elle déclaré.

Elle a accueilli son deuxième enfant, un fils, en février

Elle partage son fils et sa fille Stormi, quatre ans, avec Travis Scott