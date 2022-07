Kylie Jenner danse en robe noire moulante : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Kylie Jenner, 24 ans, chauffe sur TikTok ! Le magnat mondial des cosmétiques s’est rendu sur la plate-forme de clips vidéo à la mode pour ravir ses 42,4 millions d’abonnés avec une vidéo de danse amusante publiée sur la plate-forme le mercredi 13 juillet. d’une porte coulissante en verre sur la chanson “Cumbia Buena” de Grupo La Cumbia. Elle a posé un filtre amusant sur la vidéo, ce qui a donné l’impression que son image se tortillait alors qu’elle se tournait périodiquement pour montrer différents angles de son corps. Elle a lâché ses cheveux et a terminé le look avec une manucure parfaite.

@Kylie Jenner ♬ Cumbia Buena – Grupo La Cumbia

La vidéo séduisante de la maven de la télé-réalité est arrivée cinq mois seulement après avoir donné naissance à son deuxième enfant, un garçon, avec le rappeur Travis Scott, 31. La récente naissance du 2 février n’a pas été perdue pour le public TikTok de Kylie, qui a répondu à la section des commentaires. “Cela m’a donné de la sérotonine Kylie merci”, a commenté un adepte, tandis qu’un autre a écrit: “Je ressemble toujours à un diamant après que deux enfants aient tué la reine.”

Kylie semble être retombée sans effort dans son existence glamour après avoir donné naissance à son fils. La maman de Stormi Webster, 4 ans, a montré ses courbes emblématiques aux Billboard Music Awards dans une robe de colonne argentée en mai, où elle a soutenu Travis avant sa performance de haut niveau. Et pour la fête des mères, il l’a emmenée aux îles Turques et Caïques pour une expérience vraiment spéciale.

“Travis voulait emmener Kylie pour la fête des mères parce qu’il voulait vraiment lui montrer à quel point elle était spéciale pour lui”, a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en mai. “Il se prépare à recommencer à jouer et à tourner à nouveau et il a pensé que ce serait super spécial de s’en tirer avec eux et leurs enfants.” La source a ajouté que même si le voyage était spécial, un engagement semble toujours être en attente pour le célèbre couple.

“Travis n’a pas hésité à s’assurer que cette escapade était super significative et qu’elle passerait la meilleure fête des mères de tous les temps”, ont-ils déclaré. “En ce qui concerne les fiançailles, la famille de Kylie a fait pression pour cela si fort et tout le monde ne peut qu’espérer qu’il propose bientôt.”