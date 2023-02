Kylie Jenner critiquée pour ses décorations au B-Day de Stormi & Aire

Kylie Jenner a organisé une grande fête pour célébrer les anniversaires de ses deux adorables enfants, Aire, 1 an, et Stormi, 5 ans. Mais maintenant, certains utilisateurs de médias sociaux sont furieux sur le thème de la grande fête d’anniversaire.

Le 2 février, Jenner a profité de son histoire Instagram pour partager quelques photos et vidéos de la soirée d’anniversaire d’Aire et Stormi. Les Kardashian star partage Aire et Stormi avec Travis Scott, 31 ans.

La fête a présenté des hochements de tête à son rappeur boo, qui a été sous les projecteurs depuis son festival Astroworld Music 2021, où 10 spectateurs ont été piétinés à mort.

La fête comportait de grandes têtes gonflables grises ornées de dreads, similaires à la statue vue au festival de musique 2021 à Houston. La célèbre sculpture apparaît également sur la couverture du rappeur 2018 Astromonde album.

Tout en célébrant le grand jour du duo sœur et frère, les participants ont pu se promener dans la bouche des grandes structures gonflables pour profiter d’activités amusantes à l’intérieur. Selon pour le Los Angeles Times, La tête de Stormi menait à “des arcades de ballons roses et arc-en-ciel, tandis que les voitures miniatures d’Aire et une maquette de la Pacific Coast Highway.”

Les fêtards ont également eu droit à des t-shirts sur lesquels les noms des enfants étaient brodés en gras.

Les utilisateurs des médias sociaux accusent Kylie Jenner d’être insensible aux victimes d’Astroworld

Peu de temps après que les images soient devenues virales, des internautes ont découvert Jenner l’accusant d’être insensible aux victimes décédées lors du festival.

“Kylie Jenner fait toujours des soirées sur le thème d’Astroworld après ce qui s’est passé à Astroworld, c’est dégoûtant. Un enfant de 9 ans est mort là-bas, s’il vous plaît », a écrit un utilisateur de Twitter, faisant référence à la mort tragique d’Ezra Blount, la plus jeune victime d’Astroworld.

Une autre personne a commenté :

“Un peu de mauvais goût pour Kylie de décorer la fête d’anniversaire de ses enfants comme Astroworld compte tenu de ce qui s’est passé.”

Quelques internautes se sont précipités pour défendre la star de télé-réalité. Certains utilisateurs ont fait valoir que Jenner avait ressuscité le thème parce qu’elle avait peut-être «réutilisé» les décorations pour célébrer l’anniversaire de ses deux enfants. Stormi et Aire sont nés à quatre ans et un jour d’intervalle.

Jenner ni Scott ne se sont prononcés contre le contrecoup.

Kylie Jenner partage des hommages d’anniversaire réconfortants à ses enfants

Avant la fête, la PDG des cosmétiques s’est rendue sur Instagram pour couvrir ses deux enfants d’amour pour leurs anniversaires. Pour Aire, la star a partagé un montage réconfortant de beaux moments passés avec son petit garçon.

“AIRE. mon fils, ma lune, mes étoiles. meilleure année de ma vie avec toi. tu nous complètes mon ange. maman t’aime. joyeux 1er anniversaire. que Dieu vous bénisse toujours », a-t-elle écrit dans la légende.

Pour Stormi, elle a écrit :

« Je t’ai donné le don de la vie et la vie m’a fait le don de toi. la fille la plus spéciale », a écrit la maman de deux enfants. « Ce petit visage. Ça va me manquer car ça ne cesse de changer. 5 ans à t’aimer et toujours plus. Je serai toujours là pour toi pour Storm Girl.

Grand-mère Kris Jenner a également partagé de beaux mots en l’honneur des anniversaires consécutifs des enfants, que vous pouvez lire ci-dessous.