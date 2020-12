Kylie JennerLe voyage de magasinage des Fêtes a été interrompu ce week-end lorsqu’elle s’est retrouvée face à face avec des militants des droits des animaux alors qu’elle quittait un magasin de luxe sur Rodeo Drive à Beverly Hills.

Le jeune de 23 ans L’incroyable famille Kardashian La star, arborant des cheveux rouges nouvellement teints, un masque, une doudoune grise et un jean, a été photographiée le samedi 18 décembre, laissant Montcler par une sortie arrière. Kylie est montée dans le siège passager d’une Rolls Royce blanche avec un garde du corps, alors qu’un petit groupe de manifestants anti-fourrure entourait le véhicule et lui criait dessus avec des mégaphones. Comme on le voit dans un TMZ vidéo, une femme a crié: « Honte à vous! Vous êtes un monstre! Honte à vous d’avoir soutenu l’industrie de la fourrure! »

Les manifestants n’ont pas semblé cibler Kylie spécifiquement lors de leur manifestation, qui a commencé ailleurs, et ont crié leurs slogans à d’autres piétons de la région, un centre commercial en plein air populaire. Kylie ne leur a pas répondu.

La star de télé-réalité ne portait pas de fourrure au moment de la manifestation mais l’a fait dans le passé.