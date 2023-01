Kylie Jenner confirme le nom du deuxième bébé avec Travis Scott – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Kylie Jenner a annoncé le prénom de son bébé né 11 mois après l’avoir mis au monde ! Partageant les premières photos de presque un an sur son Instagram, elle a confirmé que son nom est Aire. Il avait l’air absolument adorable lors de ses débuts sur Instagram alors qu’il se blottissait contre sa maman pour un doux selfie miroir, suivi de plusieurs clichés en solo – dont l’un de lui avec un bavoir sale alors qu’il était assis dans sa chaise haute. Une autre a également montré Kylie chatouillant doucement son petit garçon alors qu’il riait !

Kylie a donné naissance à son deuxième enfant avec Travis Scott le 2 février – à peine quatre ans et un jour après avoir accueilli leur fille, Stormi, dans le monde. Dix jours plus tard, la fondatrice de Kylie Cosmetics a annoncé que le nom de son nouveau-né était Loup Webster! Il a ensuite été révélé que son nom complet était Loup Jacques Websterselon l’acte de naissance obtenu par TMZ.

Kylie Jenner et son fils Aire. pic.twitter.com/EVVbjIlDFm — @21metgala (@21metgala) 21 janvier 2023

Cependant, environ sept semaines après la naissance de son petit garçon, Kylie a annoncé qu’il ne s’appelait plus Wolf. “Pour votre information, le nom de notre fils n’est plus Wolf”, a-t-elle partagé sur son histoire Instagram. “Nous n’avions vraiment pas l’impression que c’était lui. Je voulais juste partager parce que je continue de voir Wolf partout. Elle n’a pas révélé son nouveau nom à l’époque.

La dernière fois qu’elle a parlé du nom de son fils, elle l’a appelé “Baby Webster” et a dit qu’elle n’était tout simplement pas prête à révéler son nouveau nom. “Nous ne l’avons tout simplement pas complètement légalement changé ou quoi que ce soit, donc je ne veux pas annoncer un nouveau nom et le changer à nouveau”, a-t-elle déclaré. En plus en avril concernant son hésitation. “Alors, oui, nous ne sommes tout simplement pas encore prêts à partager un nouveau nom.”

Kylie a également révélé à USA aujourd’hui en avril qu’elle savait qu’elle changerait le nom de son fils dès qu’elle aurait signé son certificat de naissance. “Nous avons dû signer rapidement l’acte de naissance, puis j’ai su à la seconde où j’ai signé l’acte de naissance que j’allais probablement changer son nom”, se souvient-elle. « Cela ne lui convenait tout simplement pas. Nous n’avons pas encore changé son nom légalement. Nous sommes dans le processus, donc il ne serait tout simplement pas juste de partager quoi que ce soit alors que nous n’avons pas de nom officiel.

Le même mois, la sœur aînée de Kylie Kim Kardashian a également commenté le processus de changement de nom de Kylie. “Il y a un nom qui persiste mais elle veut vraiment s’en assurer”, a-t-elle révélé lors de EN DIRECT avec Kelly et Ryan. “C’est une très grosse décision”, a-t-elle ajouté. “C’est la chose la plus difficile qui soit dans la vie, c’est de nommer un enfant.”

